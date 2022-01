Android 12 kommer nå til de fleste Samsung Galaxy Z Flip3- og Z Fold3-enheter i USA

Samsung har fått mye ros for sin tilnærming til oppdateringer fra slutten av fjoråret til denne tiden. I løpet av de tre månedene som har gått siden den offisielle lanseringen, har den sluppet Android 12 i flaggskipet, slått slike som OnePlus og slått sin tidligere rekord. Vi vet at Samsung slipper oppdateringene sine i etapper, noen regioner får dem allerede, andre må vente en stund. Dette gjelder alle oppgraderte flaggskip fra Samsung, og Galaxy Z Flip3 og Z Fold3 er intet unntak, med amerikanske brukere (spesielt brukere som ikke er Verizon-enheter) som venter på denne oppdateringen. Nå vil de imidlertid ha det gøy og få en smak av Android 12.

Samsung Galaxy Z Flip3-brukere i Serbia og Galaxy Z Fold3-brukere i Sør-Korea begynte å se den Android 12-baserte One UI 4 tidligere denne måneden med en sikkerhetstilkobling. Oppdateringen spredte seg snart til andre regioner, inkludert USA, men Verizon-enheter, andre bærerlåste modeller og ulåste enheter mottok ikke programvaren. Nå kommer Samsung med oppdateringer til disse enhetene (via SamMobile). Galaxy Z Flip3 har fastvareversjon F711USQS2BUL7 for låste varianter og F711U1UES2BUL7 for åpne versjoner, og Z Fold3 versjonsnummer F926USQS1BUL7. Det finnes et stort antall nyere fastvareversjoner, så Samsung kan ha fikset noen problemer sammenlignet med de forrige. Operativsystemoppdateringer for begge telefonene kommer med desember 2021-sikkerhetsoppdateringen akkurat som tidligere utgivelser.

Hvis du bruker noen enheter i USA, kan du forvente en OTA-oppdatering i løpet av de kommende dagene. Gå til Innstillinger> Programvareoppdatering> Last ned og installer og sjekk manuelt. Når den er installert, kan du glede deg over de visuelle endringene som Android 12 og One UI 4 gir deg, for eksempel den oppdaterte UI-designen, den nye widget-stilen og, mer interessant, materialets fargeskjema. Du eller Samsung. Forbedret personvern og sikkerhet har også flere tilgjengelighetsfunksjoner.

