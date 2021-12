Android 12 med One UI 4.0 er tilgjengelig i betaversjon

Samsung har lansert sitt One UI 4.0 (Android 12) beta-testprogram på nye smarttelefoner. Vi forklarer hvordan du installerer denne støtten!

Samsung implementert One UI 4.0 (Android 12) på Samsung Galaxy S21. Vi klarte å Få tak i denne nye Samsung-grensesnittbraketten. Nå er det tur til Galaxy S10 og Merknad 10 for å dra nytte av en betaversjon.

Du kan prøve denne betaversjonen, selvfølgelig, husk at du kan støte på feil og andre problemer.

Et betaprogram du kan bli med i

Før du starter Samsung-applikasjonen for å delta i betaprogrammet, bør du definitivt ta en sikkerhetskopi av dataene dine. Selv om det ikke er så viktig med stabile OS-oppdateringer, er datatap fortsatt mulig med betaversjoner.

Etter at sikkerhetskopieringen er fullført, kan du laste ned «Samsung Members»-applikasjonen. Applikasjonen kan lastes ned fra Google Play Store, det eneste kravet er en Samsung-konto. Da finner du en knapp i appen for å delta i betaprogrammet.

Samsung-medlemmer

Som en påminnelse er neste gruppe med Samsung-enheter som vil motta Samsung One UI 4.0 som følger:

Et 4.0-grensesnitt forventes mellom desember 2021 og januar 2022 på disse smarttelefonene.

I Sør-Korea avduket Samsung sin One UI 4 (Android 12) oppdateringsplan for tidlig. Muligheten til å finne ut hvilke smarttelefoner og nettbrett som er berørt av utplasseringer.

