Android 13 er ikke lenger bare for utviklere, her er den første betaversjonen

Google har nettopp sluppet Android 13 Beta 1. Hvis du har en Pixel og er motivert, kan du installere den første betaversjonen av den fremtidige hovedversjonen av Android.

Siden februar, Android 13 det er en realitet Den neste store versjonen av Googles operativsystem var i forhåndsvisningsfasen for utviklere mens de ventet på at Google skulle gi ut betaversjonen. Denne tirsdagen 26. april 2022 har Google nettopp implementert Android 13 Beta 1.

Som en påminnelse planlegger Google 6 store Android 13-utgivelser i løpet av de neste månedene før den store utgivelsen. Hvis du raskt vil installere Android 13 Beta 1 på Pixel 4 (XL), Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, piksel 6 Y Pixel 6 ProNå er det mulig.

Hvordan installere Android 13 Beta 1?

I motsetning til Developer Preview-byggene, er Android 13 Beta 1 mye enklere å installere. Hvis du har en av de kompatible pikslene, se ovenfor, er den enkleste måten registrere deg for Android beta-programmet. Bare klikk på «Aktiver»-knappen på denne siden for å registrere deg, og vent til Google installerer Android 13 på enheten din. Fremtidige oppdateringer vil være tilgjengelig OTA (Over-The-Air), det vil si direkte på enheten din uten å gå gjennom en PC.

Vær oppmerksom på at denne versjonen sannsynligvis vil være ustabil, så vi anbefaler ikke å installere Android 13 beta 1 på en vanlig enhet. Hvis du begynner å installere den, sikkerhetskopiere dataene dine. Vi vil komme tilbake i detalj om de nye funksjonene i betaversjonen. i denne filenr, i mellomtiden kan du gi oss ditt første inntrykk i kommentarfeltet.

