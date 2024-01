Android Auto viser gjenværende batteri på Google Maps

Android Auto forbedrer støtten for elbiler. Fjernvisningssystemet for mobilappen gjør det faktisk mulig å se sanntidsinformasjon om kjøretøybatterier på Google Maps. I følge Kummi Kim, produktdirektør for Android for Cars, gir denne integrasjonen klarhet » Enestående » Basert på navigasjons- og ladestyring for elbiler.

Det fungerer på Android Auto

Android Auto-appen, som fungerer med brukerens smarttelefon, viser informasjon som navigasjon, innhold og meldinger på kjøretøyets skjerm. Med denne oppdateringen vil sjåførene kunne se det estimerte batterinivået ved ankomst, anbefalte stopp for å lade opp og den estimerte varigheten av disse oppladingene. Ford Mustang Mach-E og F-150 Lightning-modellene vil være de første som drar nytte av funksjonen i de kommende månedene, etterfulgt av andre EV-merker.

Utover Android Auto, fremhevet Google også «Google Built-in», en samling av bilfunksjoner og -tjenester integrert direkte i kjøretøyet. I motsetning til Android Auto, som opererer fra en smarttelefon, er Google installert innebygd i kjøretøyenes Android-operativsystem for biler. Basert på Linux kan dette systemet modifiseres av produsenten i henhold til dens behov og strategi. Dette grensesnittet integrerer innfødte Google-apper og -tjenester som Google Assistant, Google Maps, Play Store og tredjepartsapper som Spotify.

Flere bilprodusenter (Polstar, Volvo, Nissan, Ford, Lincoln og snart Porsche) har tatt i bruk Google innebygd. Denne integrasjonen lar for eksempel sjåfører planlegge turen på Google Maps fra smarttelefonen, Android eller iOS, og overføre den direkte til kjøretøyet. I tillegg har Google forbedret denne tjenesten med applikasjoner som Chrome (i betaversjon på enkelte Polestar- og Volvo-modeller), strømmeapplikasjoner eller Weather Channel for værmeldinger.

Google indikerte også at utplasseringen av virtuelle bilnøkler fortsetter: Volvo-biler vil snart være kvalifisert, og søkemotoren planlegger å utvide til andre smarttelefoner og bilprodusenter. Denne nøkkelen lar deg låse opp kjøretøyet, låse opp døren og starte den fra telefonen. Det er til og med mulig å dele en virtuell nøkkel på Android og iOS.