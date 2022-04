Android: Smarttelefonprodusenter er tvunget til å begrense enheter for å unngå overoppheting

Hvis du nylig har lagt merke til at Android-telefonen din overopphetes, er du ikke alene.

Android-telefoner har opplevd mer varme den siste tiden. Noen eksperter mener problemet ligger i den interne prosesseringsbrikken. Andre skylder direkte på Android. Oppsummert diskuteres kilden til heteslaget.

Et loppeproblem?

Den første teorien. I følge Android-kommisjonen, Telefoner vil overopphetes på grunn av en intern brikke utviklet av et selskap kalt ARM. Både Samsung og Qualcomm er basert på deres primære prosessorer på denne brikken. Som en påminnelse tilbyr Qualcomm prosesseringsbrikker for Android-smarttelefoner. «Qualcomm bygger prosessorer for bruk av mange produsenter, kanskje refererer til lavytelsesoppgraderinger»Android Commission rapporterer.

«For øyeblikket brukes Qualcomms Snapdragon og Samsung Electronics» Exynos-applikasjonsprosessorer i de fleste Android-flaggskiptelefoner, og disse telefonene har problemer med oppvarming, ytelse og strømforbruk.»En industrikilde, sitert i avisen Handel med Korea.

Det er klart at ARM-arkitekturen som brukes i alle prosessorer kan være ansvarlig for dette ytelses- og overopphetingsproblemet. Samsung Electronics, spesielt Xiaomi og Motorola, bruker innbrenningsprosessorer fra Samsung Electronics og Qualcomm. Faktisk, i motsetning til Intel, laget ikke ARM sine egne brikker. I stedet bygger selskapet prosessorer og lisensierer disse programmene til alle interesserte selskap.

Hva om det er Androids feil?

Det eneste problemet er at Apple er basert på utformingen av brikken ARM og har ingen problemer med overoppheting eller ytelse. Merk at selskapet tilpasser det til iOS-system og iPhone-produkter. En annen forklarende teori dukker opp om at dette problemet er relatert til produktiviteten og ytelsen til Android.

I motsetning til Apple, utvikler Samsung Electronics og Qualcomm programvareprosessorer for bruk på forskjellige modeller fra forskjellige produsenter. Med andre ord tilpasser de ikke konfigurasjonen til behovene til hver enhet. For å løse dette overopphetingsproblemet planlegger Samsung å følge i Apples fotspor og bygge sin egen SoC. Det vil si at formålet med en SOC er å oppdage, analysere og reparere cybersikkerhetshendelser. Og dette ved hjelp av tekniske løsninger.

