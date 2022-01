Android-versjonen vil integrere nye bilderedigeringsverktøy

WhatsApp jobber med ytterligere forbedringer av sine bilderedigeringsverktøy. Android-versjonen bør også berikes med en funksjon som er eksklusiv for iOS-versjonen: bildeuskarphet. Funksjonene har blitt overført til WhatsApp beta-testere. Tallet på sistnevnte er 2.22.3.5. Tilgjengeligheten bør da utvides til alle brukere.

Når det gjelder Facebook og Instagram, Meta beriker WhatsApp regelmessig med nye funksjoner. Flere nye funksjoner kommer. Vi sendte nylig i spaltene våre den nært forestående ankomsten av en funksjon som ville tillate det spille av talepostmeldinger før sending ellerlytt til det du har mottatt, selv når appen er i bakgrunnen. Meta ville også ha planlagt gjennomgå grensesnittet dedikert til disse talemeldingene fullstendig. Din hovedinteresse vil være å lette bruken av gruppesamtaler.

Og det fortsetter i begynnelsen av året. Faktisk har WhatsApp nettopp publisert en ny betaversjon av Android-appen din. den er nummerert 2.22.3.5. Og den avslører nye funksjoner som skal brukes til å redigere bilder og videoer. Vi skylder denne informasjonen til WABetaInfo-siden som hadde muligheten til å teste den før vi delte et illustrativt bilde. To verktøy blir dermed avslørt: nye børster og en funksjon for å gjøre bilder uskarpe.

WhatsApp er beriket med to nye bilderedigeringsfunksjoner

La oss ta en titt på den første nye funksjonen som styrker appens tegnemuligheter. Til nå tilbyr WhatsApp bare en børste i sin innebygde editor. I betaversjonen, nå er det tre : fin, middels og grov, rett og slett. Den kommer også med mulighet for Fargeforandring av linjen som allerede er tilgjengelig. Selvfølgelig kan dette virke rettferdig sammenlignet med bilderedigererne som finnes på smarttelefonen. Men det kan gi noen fordeler.

Den andre nyheten er ikke helt ny, siden den er det nå tilgjengelig i iOS-versjon av WhatsApp. Er om uskarphet alternativ. Det lar deg ganske enkelt redusere synligheten til hele eller deler av et bilde, og til og med en video. Det er et verktøy som allerede er veldig nyttig på iOS: det gjør deling enklere og raskere (du trenger ikke å gå til en annen app for å få samme resultat). Disse verktøyene er foreløpig bare tilgjengelige for WhatsApp betabrukere. Men de bør komme veldig snart i den generelle versjonen.

