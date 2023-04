Androids AirDrop (Nearby Share) kommer endelig til Windows PC

Androids Nearby Share, også kjent som Nearby share, kommer til Windows PC. Litt mer å konkurrere med AirDrop.

Hvordan overføre filer fra smarttelefon til Windows-PC? Mange sender filene sine via e-post hvis en god gammel USB-kabel gjør susen. Skyløsninger som å bruke Google Foto til å erstatte Snaps er alltid en tidsbesparende. Kan klare seg uten alt det, men kabel? Det vil snart bli en realitet.

Apple-enhetsbrukere, spesielt de med en macOS-maskin og en iPhone, vil huske: AirDrop, en prosess som lar filer overføres trådløst fra en Apple-enhet til en annen, er en reell fordel med dette økosystemet. Google annonserte nettopp at Nearby Share, AirDrop for Android, kommer til Windows PC.

Hvordan bruke deling i nærheten?

For å aktivere dette har Google utviklet en Windows-app. Den er foreløpig ikke tilgjengelig i Frankrike og er fortsatt i betaversjon, men her er en kort titt på hvordan den fungerer.

Alle typer filer, videoer, dokumenter, lyd eller hele mapper kan overføres fra en hvilken som helst ny Android-smarttelefon (Android 6 og nyere) til Windows 10 PC og nyere. Når appen er riktig konfigurert, kan du også reversere og sende filer fra datamaskinen til Android-smarttelefonen.

Vi ser en eksisterende synlighetsinnstilling i en Android-smarttelefon som gjør enheten lydløs for kontakter, til sine egne enheter, for alle eller for ingen.

For å aktivere deling i nærheten på smarttelefonen din, må Bluetooth være aktivert, og se deretter i Snarveier-panelet etter ikonet deling i nærheten.

år