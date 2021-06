Andy Murray Live: Wimbledon 2021 siste oppdateringer og resultater i kveld

Verden nr. 1 og forsvarende mester Novak Djokovic kom tilbake til midtbanen og vant igjen på Wimbledon i ettermiddag, og tok publikums favoritt Andy Murray til gresset sent.

Tidligere på uken vant Djokovic sin kampanje igjen i SW19 mot Storbritannias Jack Dropper, og tapte det første settet til tenåringer før han vant settet 4-6 6-1 6-2 6-2. I dag beseiret serbien – en fem ganger Wimbledon-vinner – Sør-Afrikas Kevin Anderson for den endelige gjennomgangen i 2018. Som den Showbiz-kampen dukket også Djokovic opp som en rett sett vinner her.

Etter denne konfrontasjonen, før Murray kom tilbake til senterretten for sammenstøtet med Oscar Otte i Tyskland, var Katie Boulder fra Storbritannia, som hadde en plass i tredje runde, hjerteskåret mot nr. 2 frø Arna Sabalenka. Etter sin seier i første runde mandag, bagatelliserte han Scotts tale om at dette kan være hans siste opptreden på Wimbledon. Murray beseiret 24. mann frø Nicholas Basilashvili i fire sett, mistet et tredje utseende og slapp i panikk.

På første bane går Dan Evans – britisk nr. 1 – mot Dusan Lazovic, hvoretter Nick Kyrgios avslutter omkampen med Yuko Humbert, den kirgisiske 6-4 4-6 3-6 6- maratonvinneren. 1 9-7 i ettermiddag. Andre steder beseiret nr. 3, Elena Svitolina, Alison van Uydwang 6-3, 2-6, 6-3 i tre sett. Retten er vert for Venus Williams kamp mot Ones Jabir. I gode nyheter for britiske fans slet Cam Nori fra et sett for å slå Lucas Paul i det fjerde etter å ha gjenopptatt sitt første dykk på tirsdag. Følg Wimbledon tredje dags liveoppdateringer nedenfor: