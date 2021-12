Angående døden til Grichka Bogdanoff sa sjefredaktøren for «Marianne»: «Han tenker: han er ikke vaksinert, han aksepterer sitt politiske ansvar».

Så det var regjeringen som tok Kriska Boktanoff i en alder av 72. Le Monde avslørte tirsdag årsakene til døden til den franske programlederen og spaltisten. Sistnevnte bekreftet det onsdag 29. desember på antennen til BPMTV. Tidligere programleder Tid XPå 1980-tallet ble PAFs kultprogram lagt inn på intensivavdelingen på et sykehus i Paris. Han var ikke vaksinert.

Siden tirsdag kveld, etter meldingen om dødsfallet til Boktanafs junior, har noen ikke klart å understreke valget som den tidligere programlederen tok. Dette er tilfellet med Perigo Legas, magasinets sjefredaktør Marianne. Gjest i showet Klatrer 24 timer På LCI, mens Kriska hyllet Boktanoff, innså han at han og broren Igor var der. “Jeg tok den største risikoen” Ved å velge å ikke vaksinere. «Respekt for minnet hans. Jeg skal si: etter hans mening døde han. […] Han kjempet, kjempet. Tilsynelatende mistet han den. […] Han vurderer: han er ikke vaksinert, han aksepterer sitt politiske ansvar. […] Han kan ha dødd på en eller annen måte for ideer.” Merkelig hyllest…

Denne onsdag morgen insisterte den avdødes advokat: “Jeg synes ikke Griska skal tas som et banner mot eller mot vaksinen. Grisca var en veldig frisk mann, med et veldig sunt liv, i motsetning til man skulle tro han var en nattes mann. Han drakk ikke mye. Og kjør poenget hjem: “Grichka led ikke av noen sykdom, tvert imot, han var en fullstendig fornuftig mann i sinn og kropp. Vi lider av en global epidemi og den har ikke sluppet unna.”

På den annen side sa han ikke et ord om Igor Boktanos helse. Broren ble innlagt på sykehuset 15. desember av samme årsaker. Han vil heller ikke vaksineres.