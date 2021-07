Ange Postcolo utløser Celtic-jakt fra McGregor da sjefen avviser Champions League-overføring av wild card-tilbud

Celtic har fremdeles muligheten til å bruke en eller begge deler Champions League Team ‘Wild Cards’.

Men sjefen Ange Postcoglo Det gjorde det klart at det ikke kom til å skje – tilsynelatende ble fansen vant til det.

UEFA Reglene tillater klubber å legge til to nye bidrag til deres offisielle lagliste til klokka 23 kvelden før et spill, som er gitt ut med betydelig oppmøte, inkludert nyankomne til Midgeland-turneringen Stor Abbott Med Chris Azer og midtstopper Oliver Endsham.

Men ifølge Postegoglo vil det ikke bli tatt nye signaturer på begge arenaene for den første fasen, som fant sted i Parkhead tirsdag kveld – beklager mangelen på et “mirakelkort”.

På spørsmål om han vil bruke de resterende to setene, svarte han: “I løpet av det neste døgnet?

“Erm, nei. Jeg liker det, men fyr, det er ikke et wild card. Det er et mirakelkort.

“Ingen av dem er til stede.”

Den nye kapteinen setter seg ned med McGregor en stund, og kapteinen sliter med å kontrollere et chakra fordi detonasjonssjefen hans gjør det klart at det ikke kommer noen dramatisk ankomst.

“Det er klart at vi må få inn flere spillere,” fortsatte han. “Det var en utfordrende tid som jeg forklarte på lørdag.

“Det handler ikke bare om å signere spillere, det handler om når de virkelig får spille med alle kontrollene denne gangen.

“Listen over lag vi har kunngjort vil gå til dette spillet og dette elementet.”

