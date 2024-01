Ange Postecoglou, Anderlechts nesten-miss som ga Tottenham en spenning.

Tror han kunne ha stoppet i Anderlecht for tre år siden. På den tiden var Ange Postecoglou medlem av City Football Team i den japanske klubben Yokohama F. Marinos var trener og Vincent Kompany kontaktet ham for å gjøre ham til assistent. «Jeg har kjent ham lenge, også før han trente i JapanDen nåværende Burnley-manageren avslørte. Jeg kontaktet ham gjennom en annen person og vi snakket.

Gresk-australieren administrerte det australske landslaget i fire år (2013-2017) før han tilbrakte tre sesonger i Japan. Det var på den tiden Kompany, en spiller i Manchester City, la merke til fotballen han allerede tilbød. «Jeg så ham jobbe i Japan og vi prøvde å få ham til Anderlecht, men han gikk sin egen vei.Forklart i overlapp Craig Bellamy, Vinnies tidligere høyre hånd ved RSCA.

baby «Karakteren hans viser hvorfor han var vellykket.»

Postecoglou foretrakk å velge Celtic Glasgow, en nesten garantert inngangsport til Premier League. «Men han tok en vanskelig vei for å komme dit. Fra Australia til Japan, så Skottland og til slutt Premier LeagueSelskapet gratulerer. Men karakteren hans viser hvorfor han var vellykket. Og han har gjort en god jobb siden han kom til Tottenham.

Postecoglou er en engel sendt for å redde Spurs fra Tottenham

I fjor sommer tok Antonio Conte over. Den gang lurte publikum på hvor denne 58 år gamle gråhårede treneren med mørkt utseende og ofte kledd i kirkeklær kom fra. «En annen eksepsjonell manager kommerImidlertid advarte han Pep Guardiola da han møtte ham under en vennskapskamp under Citys sommerturné i 2019. Jeg var så heldig å møte ham i Tokyo for flere år siden, og det var en interessant samtale. Han har gjort en utrolig jobb for Celtic. Og han vil gjøre en utrolig jobb for Spurs.

Og som ofte er tilfelle, tok ikke Guardiola feil. Ikke bare har resultatene blitt bedre (1,95 poeng per kamp med ham, sammenlignet med 1,75 med Kante forrige sesong), men visningen har kommet tilbake til tross for at målscoreren og kaptein Harry har gått av (2,13 mål per kamp med ham, 1,86 med Kante). Kan.

Postecoglou tilbød Timo Werner å styrke angrepet hans. ©AFP eller lisensgivere

«De siste årene har Spurs vært det dårligste laget i Premier League-motenJamie Redknapp nevner Tottenhams og Liverpools tidligere storhet på Sky Sports. Men Postecoglou har gjort dem vakre å se på. Det viser hvor raskt ting kan endre seg når du finner den rette manageren.»

baby «Spurs var det styggeste laget i Premier League.»

For å endre ansiktet til Spurs, satte Postecoglou ideene sine inn i hodet på noen spillere og endret dem. For eksempel Richarlison (8 mål), som endelig fant riktig drivstoff, eller Tejan Kulzewski (5 mål), som ble den angrepshøyre hånden til kaptein Heung-min Son, på toppen av sin kunst (12 mål), 5 assists ).

«De er rett og slett fantastisk, Utbrøt Gary Neville fra Manchester United-berømmelse på Sky Sports. Hastigheten i spillet, tempoet, måten de utvikler seg og engasjerer seg på. Hver gang de går til kontring, løper bakspillerne fremover og midtbanespillerne løper fremover. Det minner meg om flotte lag: de bryr seg ikke om hva som ligger bak dem.

Inspirert av Pep

Noen så det som minner om Manchester City. «Du kopierer Pep denne gangen, ikke sant?», spøkte eks-Liverpool-spiller Jamie Carragher med at han ble stilt spørsmålet etter en kamp i oktober. «Jeg leser en kamp i uken og ser hva han gjør. Postecoglou svarte ærlig. Så går jeg derfra. Du vet, det er ikke noe galt med det.

baby «Jeg har aldri sett en før. Det var hans idé.»

Aten-innfødte inspirerte ikke bare seg selv, han innoverte med sine angrepende backer til tross for et firemannsforsvar formet av Destiny Udogi (1 mål, 2 assists) og spesielt Pedro Boro (1 mål, 8 assists). «Folk som Postecoglou gjør fotballen bedrePep Guardiola hevder seg. Jeg elsker å se laget hans: Måten de presser på, bruker keeperen i oppbyggingen, gjør bakspillerne om til angrep på midtbanespillere… Jeg har aldri sett det før. Det var hans idé. Det Ange har gjort i Japan, Celtic og nå Tottenham er utrolig.

Tottenham på femteplass er bare tre poeng bak Manchester City på andreplass. Men mens de venter på å kjempe om topp 4 (eller bedre), kan londonerne allerede utdele et stort slag ved å slå ut mobben på Guardiola i 4. runde av FA-cupen denne fredag ​​kveld.