Ange Postegoglo: Celtic vil ikke forlate å møte Rangers i Ibrax – Millioner vil støtte oss

Ange Postegoglo bryr seg ikke om et gammelt bedriftsspill som tilskuer, som spiller eller som trener, men Celtic -manageren er absolutt ikke fremmed for Derbys tvilsomme glede over å måtte vinne.

Postegoglo tilbrakte mesteparten av sin karriere med South Melbourne og flyttet først til gropen der. Han var involvert i flere møter med Melbourne Knights i begge evner. De er alltid helt blodig.

Han jobbet for Brisbane Roar og Yokohama F. Marinos i mange år. Kampene deres med Sydney FC og Kawasaki Frontale er ikke lokale. Men for de involverte, ikke bare fansen, er suksessen enorm.

Den gresk-australske er enig i at kampen med Rangers på Ibrax i ettermiddag vil være på en helt annen skala enn historien, feiden, publikum, de nevnte kampene. Han forstår at resultatet betyr millioner for mennesker rundt om i verden.

Imidlertid tror han at han kan lære av hatspillene han har spilt tidligere, og er trygg på at han vil tjene profesjonelt og personlig på deltakelsen, vinne, tape eller få balanse.

“Jeg er heldig som er involvert i så mange kamper som har den slags betydning, du tar noe fra alt,” sa han mens han så på Chinch Premiership -kampen ved middagstid i Cowan.

“Erfaring, struktur, det er en del av det. Og du kommer vanligvis ut av noen andre med kunnskapen du legger til i personen du er. Fordi disse erfaringene former oss som mennesker.

“Disse spillene er alle unike og har forskjellige ting knyttet til seg. Forbereder det deg på dette derbyet? Sannsynligvis ikke. Hvert derby er unikt, og det er definitivt unikt.

“Det er en av de største turneringene i verdensfotball, så jeg ser frem til den opplevelsen.

Postecoglou la til: “Som trenere kan vi si: ‘Det er bare en fotballkamp, ​​det er bare tre poeng, du får ikke ekstra.’ Som trener eller manager er det sant.

“Jeg vet hva det betyr hvis vi kan vinne, spesielt å forlate hjemmet. Jeg vet hva det betyr for våre supportere, men selv for spillerne våre er det en stor kamp og ekstra viktig.

“Så lenge lederne vil ha et beregnet syn, sier de at vi ikke vil ta det hvis vi vinner, vi vil ikke falle for mye hvis vi taper. Det betyr mye for folket i denne fotballklubben og for deg å ta det ansvaret for spillet. ”

Det blir interessant å se hvor effektiv Angelball blir mot Rangers i Ibrax etter avspark ved middagstid, den farligste offensive fotballen som Postegoglo introduserte siden han ankom Glasgow i sommer.

Fremover har Celtic vært en fryd å se på de siste ukene. De har skapt mange muligheter og endret sin rettferdige andel. I selvforsvar tror de ikke alltid.

Fansen deres så både gode og dårlige mot AZ Alcmar i den andre etappen i sluttspillet i Europa League i Nederland torsdag kveld; De tok ledelsen i det tredje minuttet gjennom et godt gjennomarbeidet mål av Kyoko Furuhashi, som deretter tildelte to myke mål umiddelbart etter feilene til Joe Hart og Carl Starfeld.

Hvordan vil de prestere mot de skotske mesterne? Lederen deres går inn i et ukjent område. Men han mener at spillestilen hans passer godt inn i det gamle selskapets haremsvindel.

“Fordi du vet at det er uunngåelig ekstra energi i de store kampene, satte jeg opp lagene mine for å spille på den måten,” sa han. “Enten det er skapt av passform eller viktigheten av publikum, vil tempoet i starten være veldig hektisk.

“Hvis du blir vant til det daglig, kan du prestere bedre i disse kampene. Dette er ikke en stor justering.

Vi snakket om det torsdag kveld, og de første 20 minuttene AZ kom til oss, måtte vi starte godt. Vi gjorde. Vi fikk en fantastisk start. Vi spilte fotballen vår, scoret målene våre og skapte muligheter.

Dessverre gjorde vi to feil, og vi så hvor raskt momentumet endret seg i den situasjonen. Vi forventer at søndagen vil være høy i fart, tempo og intensitet, men det er fotballen vi ønsker å spille. Hvis vi går inn i det miljøet og gjør det, vil vi sikkert komme sterkere fram. ”

Tilliten til hans keltiske lag har vokst jevnt og trutt etter en turbulent start – de tapte mot Danmarks Midgeland i Champions League -kvalifiseringen og tapte sin første premierekamp mot Harts – under Postcoglo -regjering.

56-åringen sa at han slo Rangers-som vant premien med 25 poeng sist og vil ha 45 000 fans på stadion bak seg-for å øke selvtilliten ytterligere.

“Når det gjelder montering rundt om i verden og dens betydning, ville det være flott å ha to støttespillere for den kommende filmen for å vise hvor viktig dette derbyet er for byen,” sa han.

“Vi drar dit og vet at dette ikke vil være et vennlig miljø. Vi vet at hele stadion kommer til å være mot oss, og vi må møte den utfordringen og prøve å overvinne eventuelle hindringer i hvordan vi spiller fotballen vår.

“Det er en fantastisk motivasjon for oss, for hvis vi kommer til den andre siden på den måten, vil det gi oss styrke til å gå videre. Vi vil definitivt vinne, men å gå dit og spille fotballen vår i et slikt miljø vil gjøre oss sterkere.

“Når de ikke er på banen, vil det være millioner til støtte for guttene på søndag. De vil ikke gå ut alene, det er helt sikkert.”