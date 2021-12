Angel, faren hennes, penger med henne: hun advarer …

Angela Kom tilbake! Etter utgivelsen av singelen Brussel jeg elsker deg, Den 26 år gamle sangeren har gitt ut sitt andre album. Selv om han hadde blendende suksess med sin første Opus – kjendistilbakeslagene avsløres i en dokumentar dedikert til ham på Netflix – er hun godt klar over at han heller ikke er fast bestemt på å gjøre det på denne nye platen.

Som avisen har stilt spørsmål ved parisisk I sin lørdag 4. desember 2021-utgaven er Angel – Covit i ferd med å komme seg etter 19, så hun mistet smaken og duften – nyt at hun kom tilbake. “Jeg går mye ned i vekt (…) Hvis jeg hadde ventet til neste fredag, hadde kanskje den første salgsuken vært bedre, men jeg er ikke bekymret. Jeg vil at folk skal høre på musikk“, forklarte han først for å rettferdiggjøre sin tilnærming til å bringe utgivelsen av albumet hans videre.

Suksess Diagrammer Fra Nittifem Egentlig ikke forsikret og i likhet med sin far, sanger Marca, er hun fullt klar over dette! Penger, han ville unngå å lure seg selv. “Faren min, som komponerer, fortalte meg før jeg startet den andre innspillingen at den første ikke ville bli noen suksess. Dette er en god måte å fortelle meg at dette ikke er veldig viktig“, bemerker sangeren.