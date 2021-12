Angel i Celine Dion og Vanessa Paradises album: “Som allerede nevnt, dette er ikke umulig …”

Angel er på alle fronter. Normalt er han i full reklame for sitt andre album, Nittifem Utgitt i begynnelsen av desember. Så det er allestedsnærværende i media. Litt etter litt kan vi bare si at vi ser henne.

Denne helgen er det på sidene Søndagsavisen At hun snakker. Og en overraskelse ventet både lesere og fans. Den unge Brussel-jenta sier hun vil skrive for andre. Og hun nevner to navn. Det er det.

Vil du se fotsporene til France Inter “pour que tu m’aime encore” når de fortsetter på trykk hentet fra albumet? To Hvem skrev Jean-Jack Goldman for Celine Dion? Hans mest intime beskrivelse som Carde Blanche på showet எறிவளைதடு Han ga en ny lesning av tittelen at Quebec-sangeren eller den franske sangens gullgutt absolutt ikke ville ha konkurrert.

«Det er artister som leter etter låtskrivere. Å sette deg selv i en annen skuespillers sted er en øvelse i det ukjente. Liker jeg det? Fungerer det for andre enn meg å lage tekstene mine? “, Hun tror.

Enda bedre, han sier at ønsket om å skrive for andre ikke bare er et ønske. “Det er ikke umulig fordi det allerede er nevnt …” Uansett hva som skal til for å ta Angel til en annen planet, har han allerede samarbeidet med Tomso og Dua Lipa, som skal bekrefte de første episodene av London-konserten neste mai.