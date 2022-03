Angel opptrer med Dua Lipa på Madison Square Garden i New York | Musikk

I fjor kunngjorde Angel på sine sosiale nettverkssider at han ville åpne for to show i London for Dua Libas verdensturné. En melding som gledet Angel-fans og engelske sangerfans. Som en påminnelse, i oktober 2020 ga de to artistene ut hiten «Fever» sammen.

Men til fansens overraskelse dukket Angel opp sammen med vennen sin tirsdag 1. mars under konserten hans på Madison Square Garden i New York. Besøket hans ble holdt hemmelig til det siste. Dua Liba og Angel sang sin hitlåt «Fever», og ga mange i rommet et uforglemmelig øyeblikk.

Et ekte vennskap

Angel skal turnere Dua Liba igjen under konserter i London 2. og 3. mai i år. For å jobbe med oversetteren av «Break My Heart» ga han landsmannen vår muligheten til å få et navn på den mest populære kanalen. Angel hadde allerede reist til London med vennen sin for å filme klippet til sangen «Fever». «Med helsekrisen var forholdene ikke synlige, men det var flott å kunne skyte sammen,» sa den belgiske artisten Head Lodz i nyhetsspalten. Dua Liba sa på sin side at han hadde «fikk en venn for livet». «Jeg er så glad jeg møtte Angel og levde dette eventyret med henne,» erklærte verdensstjernen.

Les mer