Angel ser tilbake på suksessen, planene og verdiene hans: «Det beste rådet noen noen gang har gitt meg? Jeg skylder min far»

Sanger Angel, 26, ble intervjuet av RTL INFO før han forlot scenen i sin hjerteby Brussel mandag kveld. Helt naturlig ga hun uttrykk for fremtiden sin, sine nåværende planer, tvilen og vennskapet sitt med Showbiz.

Suksessen hun møter er fortsatt en del av surrealismen for henne: «Det er rart. Jeg er veldig smigret. Det er smigrende, men det er vanskelig for meg å føle meg som en del av det. Jeg tror jeg er heldig som kan skrive sangene mine og uttrykke budskapene jeg liker.»

«Min ytringsfrihet er veldig viktig»

Hvis den belgiske sangeren ønsker suksess, ønsker hun å være konsekvent fremfor alt annet og være en ambassadør for verdiene hun opprettholder. En militant feminist, hun ønsker ikke å bli kjent for sin glamour og glamour, men for betydningen av tekstene hun uttrykker: «Før jeg siktet meg mot popstjernen, siktet jeg etter tekstene. Det kommer alltid til å være en prioritet. Hvis noe skjer, har jeg kunnet skrive om meg selv på Prol og 95 (to av albumene hans). Jeg vil komponer mer. Jeg komponerer mye. Foreløpig vet jeg ikke hva de neste sangene mine blir, for jeg kommer til å nyte opplevelsene for det.

Dua Liba, Tomso, Romeo Elvis, «The Golden Generation»

Sangerinnen reflekterte over det hun møtte som stjerner og duettene hun skapte i sangen: «Jeg har alltid vært heldig som har jobbet med folk nær meg. Broren min var Romeo Elvis. Det var tydeligvis Tomso og Dua Lipa. Usikkert, med Dua Lipa skriver vi til hverandre, akkurat som i Percy i Paris i går, Jeg ringte henne på datoene hennes. Det er slik vi holder koblingen. Hun forteller meg når jeg drar til Paris, jeg forteller henne når jeg drar til London.

Faren Marca tar seg av ham

Ved 26 år er det ikke alltid lett å holde hodet på skuldrene. Men den unge belgieren sier at han er omgitt av de strålende rådene fra sine kjente foreldre: skuespillerinnen Lawrence Bibot og sangeren Marca. «Det beste rådet jeg noen gang har fått, skylder jeg min far, han sa til meg: Du skal ikke lytte til folks meninger, gode eller dårlige. Det er mange som kommer til å forgude deg. Hvis du låner ut – gjør du – du kommer til å gi de som hater deg den samme energien, så det er godt å være deg selv og være klar over de gode tingene i livet ditt.»