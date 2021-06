Angela Merkels CDU-høyreekstreme i viktig tysk statsvalg | Tyskland

Angela Merkels kristdemokratiske union (CDU) kjempet mot en utfordring fra høyreekstreme i et statsvalg søndag, sett på som den siste store testen for tyske politiske partier i forkant av en nasjonal folkeavstemning i september, som avsluttet presidentens 16 år i tysk politikk.

I utgangsmålingene vil nåværende leder Armin Lacet løpe for toppjobben i september, og forbedre sin prestasjon i 2017 for å oppnå 36% av stemmene i den østlige staten – noe som resulterer i at statsminister Reiner Hazeloff sa “klar avgrensning mot høyreekstreme” .

Nationalist Alternative Thai Party (AFT) kom på andreplass med 22,9%, men var effektiv i lys av noen meningsmålinger, noe som antydet at den høyreekstreme CDU ville bli utfordret til toppen.

Formann for Central Council of Jewish Tyskland, Joseph Schuster, uttrykte sin lettelse på Aftis skuffende natt og sa at resultatet var en “seier for demokratiet.”

Hasseloff, som har styrt en “kenyansk koalisjon” mellom CDU, det sosialdemokratiske partiet (SPD) og de grønne de siste fem årene, kan bytte til en sosialdemokratisk og pro-business maktdelingsavtale i neste valgperiode. Det liberale demokratiske partiet (FDP) – også kjent som “den tyske alliansen” etter fargene på nasjonalflagget – eller “Jamaica” -alliansen med FDP og De grønne.

Deretter En rekke dårlige resultater i statsvalget i vår, Søndagens resultater er nesten “som et comeback” for Merkels konservative, skrev Der Spiegel. CDUs generalsekretær Paul Simiak beskrev søndagens avstemning som et “sensasjonelt godt resultat”.

Lasshet avviste enhver avtale om maktdeling med Afti før avstemningen, og kalte partiets “brannmur” mot høyreekstreme. Vil stå fast.

Statens valg i Sachsen-Anhalt, med en befolkning på 2,2 millioner, reflekterte ikke posisjonen til landets seks ledende partier. Støtten til Afti er betydelig høyere og mer stabil her enn i andre deler av Tyskland, til tross for dets østlige grener, tilsynelatende etter rasistisk politikk.

Men med det siste statsvalget før den nasjonale folkeavstemningen i september, vil resultatene ivrig undersøkes for referanser til bredere grunnleggende dynamikk.

Den baklengs appellen til venstrepartiet Die Linge Party og sentrum-venstre sosialdemokratiske parti i dette området, som en gang var en del av den sosialistiske tyske demokratiske republikken, er representativ for den tyske venstres utbredte sykdommen.

Med 10,7% av stemmene sammenlignet med 2016-resultatene, tapte Die Linge 5,6% av stemmene – det verste resultatet i denne østlige staten siden partiet ble grunnlagt i 2007. Støtten til sosialdemokratene falt til 8,2%, og et av partiets verste resultater var et fullstendig nedleggelse av statsvalget.

Miljøpartiet De Grønne, som fremdeles er sterke i det nasjonale valget, har tradisjonelt kjempet i det tyske øst og vil være svake i seks partier med 6% av stemmene i neste statlige parlament. “Vi har forbedret avgjørelsen vår,” sa Analina Pearbach, den grønne medformannen og øverste kandidat, “men ikke på den måten vi forventet.”

De Grønne, som til og med har skjenket CDU i noen studier siden de ble introdusert som kandidatkandidat, har mistet noe fart de siste ukene da andre partier over det politiske spekteret har begynt å konsentrere seg om grønn politikk som den gradvise økningen i drivstoffpriser.

De liberale demokratene, som har opplevd et landsdekkende opprør utløst av en viss frustrasjon over å klare epidemien til Merkels regjering, kom inn på nytt med 6,5% av stemmene i Sachsen-Anholt, godt over 5% grensen for parlamentarisk representasjon.

FDP, CDUs tradisjonelle junior allierte, deler et hat for boliglån, noe som har økt støtten nasjonalt. Partileder Christian Lindner beskrev det som en folkeavstemning til støtte for partiets økonomiske levedyktighet og anbefalte reformer innen digitalisering og utdanning.

Mye å gjøre med CDUs sterke visuelle personlighet i Sachsen-Anholt: Hasseloff, som har vært statsminister her i et tiår, får 81% godkjenningsvurderinger.

Det gjenstår å se om glansen til suksessen hans vil smitte av på Lacette. Hasseloff var en av stemmene i Kristdemokraterne som uttalte seg mot Lacets høye kontor.