Angelas «Demons»-video med Tomso som hyller Michael Jacksons «Thriller»-film.

Angel overrasket alle på bursdagen hans live torsdag kveld på Instagram. Han kunngjorde den umiddelbare tilgjengeligheten av sitt andre album. Nittifem, Som opprinnelig var planlagt utgitt 10. desember om en uke. Av de 12 titlene på platen er det en som er spesielt spent: «Demons», som han spilte i sammen med Tomso. Det var dette hun valgte å «klippe» etter «Brussels, I Love You». Klippet vil være tilgjengelig på YouTube fra kl. 12.00 på fredag.

På to timer har denne nye singelen allerede blitt sett 120 000 ganger. Vi må innrømme at tittelen allerede er veldig vellykket. Angel utløser drømmene hennes og indre demoner, som forårsaker ukontrollerbar smerte. For å bli kvitt det kan hun regne med Tamso. Brussel-rapperen gir ham oppskriften: “Jeg er inkarnasjonen av spillet og jeg har mestret de fire elementene / jeg rapper, jeg synger, jeg forbereder meg, jeg skriver for folk / jeg vet hvordan man dreper monstrene dine.”

Enda bedre, til slutt tilbyr han til og med sin hjelp. Når engelen begynner “Hvordan dreper jeg mine demoner?”, svarer han “Hvis du vil, skal jeg gjøre det for deg.”

Visuelt var «Démons»-videoen også en hit. Signert av Scotty Simber setter den sangeren i en morsom rød setting, nærmere bestemt i et slags isslott. I spillet med lys kan vi ikke gå glipp av et hint – eller en hyllest! – Michael Jacksons «Thriller». Angel er kledd i rødt og han går først nedover gaten, selv om dansene ikke vises i utlandet selv om de ikke kopierer og limer inn det berømte klippet av King of Pop. Vi vet hva en “thriller” er om holdningene og det fysiske utseendet til ekstra mennesker.

Til slutt er det finalekampen hvor Angela dukker opp med rare øyne og et smil. Slutter ikke klippet av filmen «Thriller» skikkelig?