Angelina Jolie gjør en sjelden opptreden med sønnen Maddox, som har rystet forholdet hennes til Brad Pitt

I sine trettiførste. Brad Pitt må krype av eksen Angelina Jolies nylige utflukter. Skuespillerinnen ble faktisk invitert til Det hvite hus av Jill og Joe Biden som en del av den sørkoreanske presidentens besøk. stjerne Maleficent «+1» valgte ikke noe å gå med ham dit.

Angelina Jolie ankom Washington på armen til det tidligere kjente parets eldste sønn, Maddox. Skuespillerinnen valgte et veldig effektivt Chanel-antrekk for denne offisielle begivenheten. 21-åringen har holdt en lav profil siden en stor krangel med faren på et privatfly i september 2016.

En voldelig krangel mellom den da 15 år gamle faren og sønnen førte til skilsmisse og en umiddelbar fremmedgjøring. Saken gikk enda lenger etter at skuespillerinnen sendte inn en anonym klage til FBI og ba Brad Pitt om å bli irettesatt. I mars i fjor kunngjorde det føderale kontoret endelig at det ikke var «vil ikke fortsette» Rettssaken hans.

Maddox Pitt-Jolie er for tiden student ved det prestisjetunge Yonsei-universitetet i Sør-Korea. Han er lidenskapelig opptatt av kunst og vil lage abstrakte verk med ett materiale«Digital og multimedia prosess» Under kallenavnet «Embtto».