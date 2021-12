Angels album er tilgjengelig på digitale plattformer fra midnatt!

La oss innse det, vi var ikke de eneste som fant reklame for publikasjonen Nittifem, Angels andre album, litt annerledes. Nesten veldig flatt, kan vi si. Torsdag kveld, live på Instagram som bursdagsfest, ble Kovit bombet ved 22-tiden da han var alene frem til mandag pga. Annonsert at platen hans vil være tilgjengelig på alle digitale plattformer fra midnatt.

«Da jeg tok regjeringen i forrige uke, tenkte jeg umiddelbart at det var kjedelig. […] Jeg ønsket å riste kodene og endre rekkefølgen på ting, Sa begeistret. Jeg snakket mye om dette med gruppene mine, og i utgangspunktet var det ikke lett. Jeg ville gi deg en gave. Jeg vil ikke feire 26-årsdagen min på den måten, ingenting skjer ved midnatt og jeg fortsetter å si til meg selv: ‘Vel, dette er bursdagen min og jeg har kontroll’. Jeg sa til meg selv at det kunne være litt overraskende. Jeg kontaktet plattformene og spurte om albumet ville være tilgjengelig innen midnatt i kveld. Denne 3. desember 2021, ved midnatt, skal jeg feire ikke bare 26-årsdagen min, men også utgivelsen av mitt andre album.

I prosessen forklarte hun hva hun hadde “Jeg vil ikke fokusere på tall enten jeg vil være nummer én eller ikke. For meg interesserer det meg ikke. Jeg vil nyte det jeg vil. Dette albumet, jeg har mye kjærlighet for det, og jeg vil at du virkelig skal høre på det. Allerede nå.”

Denne fredagen ved middagstid vil han gi ut et klipp med tittelen “Demon”, som er det eneste innslaget på albumet hans som er spilt inn med Tomso. Definitivt en av favorittsangene på dette innlegget. Live-rapperen var også en del av Angelas Instagram. Han la ikke skjul på det: «Denne støyen er veldig, veldig tung gutter. Du kommer til å elske det. ”

I løpet av sekunder, som stroma, ble englekodene forvandlet, og det som var prosjektplanen ble en virkelig dristig scene.