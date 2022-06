Angels ganske lille hit på spansk jord

Temperaturene i Barcelona nådde 30 grader denne lørdag ettermiddagen. Trøtt, overopphetet, men tydelig tørst, angriper Primavera-festivalens allmennhet siste dag av denne 2022-utgaven, som er utvidet til ti dager. Slutt å leke rolig før du går hjem: George Smith, ja ja, Phoenix, Megan the Stallion, Viagra Boys og Dame Impala er planlagt til tidlig morgen. Vi har imidlertid ikke noe annet valg enn å gå glipp av ankomsten av australske psykedeliske rockere fordi, på den andre siden av siden, er Angel i ferd med å gå inn på scenen.

Under duaen Lipas fullsatte konsert hadde sangeren allerede torsdag kveld tatt en kort omvisning på stedet for å gi stemme til «feberen». Et flott minutt på hovedscenen, maksimal synlighet og perfekt introduksjon til det spanske folket. Angel har tidligere spilt i London eller New York som gjest eller i programmet, men i kveld er en annen historie. For første gang i sitt unge liv er han alene på en stor scene, utenfor den fransktalende verden.

Klokken 23.20 frykter vi konkurranse fra headlinere eller elektroniske musikkstjerner, men den store plassen ut mot «finance»-scenen er fylt med mye respekt. Belgieren går inn i «more mind» og integrerer fullt ut med «du ser meg», «ja eller nei» og «glem alt». Det er her du skjønner at noe er på gang. Det er ikke kjent om skolebussene fra Belgia kom noen timer tidligere, men de første (og relativt unge) frontlinjene synger på topp.

«Solo», «Benzie Positives» og «Da Rain» bringer atmosfæren tilbake til et klimaks, mest effektivt før «Les Madeins» og «I Want Your Eyes». En rask omvisning i området, på tretti minutter, viser at hjelpen er enda større, noe som er en klar indikasjon på at forestillingen er på vent og interesserte blir værende.

Midt i en bane, noen ti meter unna scenen, skjønte ikke interesserte et ord av hva hun sa, men ble der for anledningen og anledningen. Og i sentrum er dette en annen historie. Flere tusen belgiere har tatt plass til festivalen, og franskmennene burde vært enda flere. I storbyer er innvandrermiljøer faste verdier, men vi hører også engelsk og spansk.

Konserten på Forest National for noen uker siden ga oss blandede følelser. Ved å flytte et gir opp, tar Angel seg av et produkt med små løk og leverer det høyeste nivået av dans til seg selv, men virker mindre taktil og mindre personlig. I Barcelona ble varigheten redusert til mer enn en time uten tid, og produksjonsvolumet tillot det å holde stand mot mange internasjonale konkurrenter.