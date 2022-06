Bør den belgiske staten drive atomreaktorer alene? Dette er forslaget som Engy fremmet til den belgiske staten. Del fordelene, men del også risikoen. Hvis vi tar oss tid til å gå til historien, sjonglerer dette forslaget mellom sløsing og fornærmelse.

Retur av staten

energiproduserende land. Dette er et forslag fra Engie som på papiret ikke helt burde imponere PTB. I lang tid mente det marxistiske partiet at privatisering av sektoren var en feil og krevde offentlig deltakelse i energiproduksjonen. Selvfølgelig fordømmer PTB Engis vilkår. Men det er nødvendig å understreke tilbakebetalingen av statens velsignelse i produksjonen av elektrisitet. Et tema som PTB har holdt på lenge.

Enda mer overraskende er det ved første øyekast at den produktive staten også gjør comeback blant de liberale. Georges-Louis Bouches liker å pakke seg inn i mandig tale og sier han er klar til at staten tvinger Inges hånd. Hvorfor ikke kontrollere atomreaktorene. Han refererte gjentatte ganger til det han mente var gullalderen for belgisk energipolitikk: en tid da Tractebel (i Générales hender) hadde monopol på produksjon.

Det som derimot er slående er at Engy ikke ser ut til å være uinteressert i returen til dette produktive landet. I brevet som den franske gruppen sendte til statsministeren, foreslår Engi å medfinansiere utvidelsesarbeidet til de to atomkraftverkene. Staten blir medeier og operatør.

Del fortjenesten … og risikoen

Det kan ikke virke som om staten og atomkraften er veldig langt fra hverandre. eI Frankrike forblir kjernekraft til syvende og sist subsidiert av staten. I Tyskland har staten gitt fritak for ansvar til operatører for avfallshåndtering på over 24 milliarder euro.

Ifølge Engy må landet som ønsker å utvide reaktorene på en eller annen måte bære en del av kostnadene ved risikoen. Risikoen for en boom i avfallsbehandlingskostnadene (landet har ennå ikke bestemt sin skjebne), risikoen for økende demonteringskostnader, og risikoen for en boom i produksjonskostnadene knyttet til atomsikkerhet til slutt (dette siste punktet er ikke klart nevnt). Dette siste punktet er veldig viktig, fordi vi ser at mer enn halvparten av atomflåten i Frankrike ikke er tilgjengelig, hovedsakelig på grunn av korrosjonsproblemer. Fra operatørenes side er det en økende frykt for at sikkerhetskrav vil føre til uforutsette kostnader.

For Engi, hvis et land ønsker atomkraft for å sikre produksjon og kontrollere prisene, må landet ta sin del av risikoen. Og så, hvis landet er en driftspartner, kan vi klart si at det vil unngå å skyte seg selv ved å ta svært tøffe beslutninger når det gjelder avfall eller lager. Å spille en kamp med dommeren i leiren hans taper aldri.

En fornærmelse mot historien

Denne forespørselen fra Engy svarer på (sen) forespørsel fra staten. Det gir mening. Bortsett fra at for Belgia er dette forslaget nesten en krenkelse av historien. I årevis har Electrabel vært kontantkua for Inge. Fordelene ved atomkraft, som i stor grad er konsumert siden 2000-tallet, har blitt svelget av aksjonærene (franske eller belgiske) i stedet for å senke forbrukerregningen.

Vi kan egentlig ikke klandre Angie. Den svake og splittede belgiske staten lot dette skje. Det er bare ett ord for å oppsummere denne historien: kaos. Nå, med avfalls- og unbundling-regningen på vei, vender Inge tilbake til staten i form av en evig retur til ordtaket «sosialiser tap, privatiser profitt». Rot

Man kan neppe klandre Engy for å være et privat selskap. Den kan neppe klandres for å minimere risikoen og sikre fortjenesten når den belgiske staten nærmest er bragt på kne foran den. Rot

Du vet hva Mark Eskins, utenriksministeren, sa, som nektet å gå av på begynnelsen av 1990-tallet etter at tjenestene hans utilsiktet utstedte et pass til en av verdens mest ettersøkte terrorister (Walid Khaled fra Abu Nidal-gruppen) ? «I et hvilket som helst annet land ville jeg ha trukket meg, men jeg er ikke i et land med aper som BelgiaInge ble mester i belgisk energi fordi den belgiske staten var så splittet.Ingen overlegen interesse for å samle aktørene av belgisk piratvirksomhet på slutten av åttitallet rundt en slik strategisk dossier, apene landet som Eskens snakket om i 91, lyktes ikke i å samle aktørene til belgisk piratvirksomhet på slutten av åttitallet Ape country Monkeys tjente sin formue Så det er helt naturlig at Angie fortsetter å behandle oss som aper.