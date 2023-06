Angie vil gi en belønning til eiere av elbiler

HNGIE lanserer en ny type kontrakt torsdag for folk som kjører elbil. Hvis en kunde lader bilen sin ved hjelp av en off-peak app, vil de få en belønning.

Denne nye formelen (Engie Drive) er rettet mot folk som regelmessig lader opp elbilen hjemme. tilhørende søknad. For hver smartladeøkt som er planlagt via appen, vil kundene motta en bonus på 1,5 eurocent per ladet kWh.

Ifølge energileverandøren er den den første som økonomisk oppfordrer sine kunder til å lade opp bilen i rushtiden. Andre leverandører tilbyr imidlertid spesialkontrakter for de som kjører elbiler.

Selskapet tar også hånd om folk som lader i rushtiden, når strømforsyningen er stor og etterspørselen lav, som for eksempel på kveldstid eller i helgene. Ved å oppmuntre kunder til å lade opp i rushtiden, hjelper Engy med å opprettholde balansen på nettverket. Fordelen vi får ut av det, deles med kunden gjennom denne belønningen», presiserer talspersonen.

Ved feil i nettet må forvaltere av høyspentnett gripe inn, noe som koster penger. Så det er viktig for energiselskapene å balansere sine porteføljer.

ENGIE-tilbudet er ennå ikke kompatibelt med alle bilmerker. Produsenter må allerede tillate at appen «kjøretøy» kobles til. Over tid bør flere og flere merker ha tilgang til det, ifølge selskapet.