Angry Birds går tilbake til iOS og Android, gjenoppbygd av Unity Engine.

Paris, 5. april (Benin News / EP) –

Sinte fugler, Et av de mest populære presisjonsvideospillene i historien, nå tilgjengelig på iOS- og Android-enheter, takket være rekonfigureringen ved hjelp av Unity Game-motoren.

I utgangspunktet var dette et videospill Utgitt i 2009 for iOS og Maemo, Utviklingsplattformen som brukes på Nokia-enheter har funnet veien til alle andre App Stores. I 2012.

Men i 2019 fjernet Rovio, utvikleren av tittelen, den fra disse nedlastings- og kjøpssidene. På grunn av kompatibilitetsproblemer.

I dag annonserte Rovio sin ankomst som Rovio Classics: Anrgy Birds, som nå er tilgjengelig for nedlasting på App Store og Play Store.

Denne nye versjonen beholder alle funksjonene til det originale spillet og fungerer på samme måte og med samme formål, men den har også følgende komponenter Inkluderer tilleggsinnhold.

Derfor tilbyr spillet flere spillnivåer, der spillere må kaste fugler med en stor sprettert. De gjør dette for å ødelegge de skjulte systemene til griser som har stjålet egg fra reirene deres.

Etter å ha blitt fjernet fra Angry Birds App Store i 2019, På siden Fansen strømmet til sosiale medier Har også gått sammen for å gjenvinne spillet ved å bruke hashtaggen # BringBack2012. Denne oppfordringen kan ikke ignoreres, heter det i uttalelsen.

For å komme tilbake med et forbedret system, gjenskapte utvikleren det originale spillet laget av dens proprietære spillmaskin Rovio og brukte Unity Game-motoren.

Han gjorde dette for å lage et mer holdbart operativsystem og for at spillere skulle bruke det på forskjellige enheter. «Mens den virkelige opplevelsen av Angry Birds fra 2012 bevares.»

«Vi vet at fansen våre er krevende og de kan oppdage små forskjeller. Det er veldig viktig å matche utseendet til spillet og spillet til originalen,» sa utøvende produsent Sami Ronkainen.

En annen forskjell fra det originale spillet er at mens det tidligere var gratis, kan du denne gangen kjøpe det for 1000 euro gjennom App Stores. 99 øre.

I stedet, som tilleggsinnhold, påpeker selskapet, kan spillere holde det til disposisjon gratis Mektig ørn, Dette, i den tidlige versjonen av spillet, ga resultater.