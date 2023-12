Animasjonsfilmen «Blush» promotert av Kev Adams har blitt målrettet mot 19 klager

Kunngjøringen av prosjektet hadde en bombeeffekt. Ved å kjøpe NFT (en virtuell valuta) verdt omtrent 1 250 euro, kan hvem som helst bli medprodusent av det 100 % franske animasjonsfilmen «Plush»-prosjektet. Komiker og skuespiller Kev Adams promoterte det på sine sosiale nettverk. «Vi skal snakke med deg SilkeEt program hvor du kan bli medprodusent, som lar deg ha en reell del av filmen, og fremfor alt være med og ta avgjørelser sammen med oss.«, erklærte han. Til slutt, til tross for mer enn 770 investorer og totalt mer enn 1 million euro, så filmen aldri dagens lys.

Målrettet av kritikere uttalte Kev Adams (tidligere Twitter), som var en av arrangørene av svindelen, på X: «Jeg måtte låne stemmen min til en potensiell tegneserie og promotere den. Med andre ord: utøve yrket mitt. Det er det.«

Kev Adams i uro: 19 svindelklager mot skuespiller og to produksjonsselskaper

RMC Etter at ordningen mislyktes, bestemte nitten personer, alle investorer, seg for å sende inn en klage til Marseille-domstolen for brudd på tillit, villedende forretningspraksis og fortielse. «Vi sendte inn en klage mot både prosjektets pådrivere, influencere og offentlige personer som snakket på sosiale nettverk for å synliggjøre prosjektet.”, forklarer advokaten deres.

Mens de fordømmer den farlige rollen til offentlige personer i saken, håper saksøkerne å få tilbake pengene. « Disse offentlige personene burde ha målt sine ord for å fremme dette bildet, og forklare at investering innebærer risiko. Derfor bør det være et veldig sterkt lovverk som styrer denne praksisen, slik at forbrukeren som anses som svak i kontrakten virkelig er beskyttet.”, forklarer advokaten til våre kolleger RMC.

Fabian Tref forsvarte seg ved opprinnelsen til prosjektet, og forklarte at det aldri hadde vært noen falske løfter eller løfter om tilbaketrekking, før han la til at filmen ikke var fullstendig begravet. svarte på denne nye klagen.