Anker: 547 lader deler 120W mellom fire enheter

Alle elsker spaghetti på tallerkenen, alle hater spaghetti under skrivebordet. Med sin nye 547-adapter samler Anker ladingen av fire USB-C-enheter på ett sted, med en effekt som varierer i henhold til antall terminaler som er koblet til.

Maksimal effekt på dekselet er 120 W, som oppnås ved å koble til en MacBook Pro (maks. 50 W) og en MacBook Air (maks. 30 W) i de to portene til venstre, og to iPhones (maks. 20 stk. W hver) i de to portene til høyre. Porten helt til venstre tilbyr en maksimal effekt på 100W, nok for en 14-tommers MacBook Pro (litt smal for en 16-tommer som kastes i full hastighet), men bare når det bare er denne maskinen som er koblet til ‘ adapter.

120W-konvolutten deles forskjellig avhengig av enhetene som er koblet til den. Det er ikke lett å navigere, heldigvis gir Anker et forklarende diagram for å unngå ubehagelige overraskelser. PowerIQ 3.0-teknologi gir rask lading (0 til 50 % på en iPhone på 30 minutter).

Enheten leveres med en 1,5 meter nettverkskabel, som kan tas av for enkel transport (pass på, enheten veier uansett 400 gram). Foreløpig er 547-laderen kun synlig på Amazon.com, hvor den er priset til $ 119,99, men det er et stort håp om at den snart vil være tilgjengelig i Europa og Frankrike i den lokale Anker-butikken på Amazon.