Anklaget for «interessekonflikt» av Binance, bør SEC-formannen trekke seg?

Gårsdagens allierte har blitt en fiende – den nåværende presidenten i Sikkerhet-og utveklsingskommisjonen (tørke), den Nå er Gary Gensler fiendtlig mot kryptovaluta, i 2021 av Joe Biden. Hvis det faktum at gary gensler har Undervist i blockchain-teknologier MIT har vekket håp for kryptosamfunnet, og sistnevnte er veldig raskt og vanskelig med skuffelse. Det er i dag binans Hvem fordømmer denne selvmotsigelsen, og spør lederen av SEC trekke seg personlig Organisasjonens klage mot kryptovalutabørsen. Gary Gensler har allerede hatt en delikat diskusjon med Binance.

SEC-lederen tilbød seg å gi Binance råd før utnevnelsen

Det vil ikke unnslippe noen i kryptosfæren denne uken, SEC har anlagt søksmål mot Binance (og Coinbase). Ved roret til dette amerikanske regulatorteamet, Gary Gensler Men han har en slags Interessekonflikt med Binance.

Faktisk er advokatene for kryptovalutabørsen det Han gikk på offensivenog kom med et gammelt forslag fra styrelederen for Securities and Exchange Commission Bli konsulent fra Binance. Og allerede før det hadde Gary Gensler allerede tatt direkte kontakt med ham Changpeng «CZ» ZhaoGrunnlegger og administrerende direktør for utvekslingsplattformen.

«(…) Vi tar igjen opp våre bekymringer (…) angående styreformann Genslers personlige historie med Binance og Mr. Zhao. I mars 2019, [Gary Gensler] Mr. Zhao møttes til lunsj personlig i Japan, hvor de diskuterte BNB-tokenet, og utsiktene til at Binance oppretter en USA-basert børs. [le futur Binance US] og andre emner. Mr. Zhao og Mr. Gensler holdt kontakten etter dette møtet (…). På Mr. Genslers forespørsel ble Mr. Zhao intervjuet for kurset om kryptovaluta gitt av Mr. Gensler ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) (…). » Utdrag fra et brev fra en Binance-advokat

CZ-advokater snakker om Gary Genslers «interessekonflikt».

Disse utvekslingene mellom sjefen for Binance og den fremtidige sjefen for SEC endelig toppet seg Da Gary Gensler eksplisitt tilbød Changpeng Zhao å være rådgiver for kryptovalutagruppen.

Av disse grunnene, oppsummert «interessekonflikt» Av Binance-advokater ber de Gary Gensler om det Vær trassig I denne SEC-klagen mot børsen. På den tiden ville han ha visst det organisatorisk tvetydighet som råder i USA på bitcoin og kryptovaluta, for å støtte hans tilbud om bistand som råd.

under disse samtalene [avec CZ et Binance]Mr. Gensler erkjente den regulatoriske usikkerheten rundt kryptovaluta i USA og tilbød seg å fungere som rådgiver for Binance. (…) Herr Gensler burde vært fjernet fra enhver vurdering i denne saken (…). Inntil nå, personalet [de la SEC] Han bekreftet aldri om Gensler hadde sagt opp seg selv, og hvis han ikke hadde gjort det, kommisjonens tolkning (…). » Utdrag fra et brev fra en Binance-advokat

Mens du venter på at denne filen skal gå videre, er det amerikanske tilknyttede selskapet Binance USA Han foretrakk å ta ledelsen og etterkomme Nye SEC-krav. Faktisk er kryptovaluta-børsen beregnet på USA-baserte brukere Fjernet nesten hundre handelspar. Jeg er ikke sikker på at det er nok til å dempe det voldelige og glødende sinnet til JSC og dets president.

