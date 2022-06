Ankomsten av en ny teleoperatør i de kommende månedene: «Det vil endre det belgiske markedet»

Den føderale kommunikasjonssekretæren var gjest klokken 07.50 på mikrofonen til Fabrice Grosvilli. Petra de Sutter har annonsert ankomsten av en ny rumensk telekomoperatør i løpet av de kommende månedene. DIGI vil tilby priser 20 % billigere, noe som kan «knekke prisene» og «klemme» det belgiske markedet.

Auksjonen over frekvenser for de neste 20 årene er stengt. De tre operatørene vi kjenner fra før – Proximus, Orange og Télénet – har tatt tilbake markedsandeler. Men den føderale kommunikasjonssekretæren ønsket å utvide til nye operatører.

Petra de Sutter var gjest klokken 07.50 ved mikrofonen til Fabrice Grosvelli. Dermed annonserte minister Groen fra den føderale regjeringen ankomsten av ikke én, men to nye operatører til det belgiske markedet i løpet av de kommende månedene. Den ene vil fokusere mer på næringslivet og den andre på forbrukermarkedet. «Hvis alt går normalt, vil han kunne utvikle seg i løpet av de kommende månedene.»sa hun på eteren til Bell RTL.

Denne nye operatøren – kalt DIGI – er rumensk og har allerede begynt å etablere seg i Spania, Portugal og Italia. Ankomst i Belgia kan «kutt priser» Derav bevegelsen til det belgiske markedet. «For forbrukerne er dette viktig. Kommer det en ny deltaker vil prisene gå ned. Prognosene snakker om 20%, noe som fortsatt ikke er dårlig.»som du sier.

Vi er et av landene i Europa hvor prisene på internett og telefontilgang er svært høye. «Jeg tror det vil være press i markedet for å tilby flere renter enn vi vet i dag. Vi får se hva som skjer, men det vil endre markedet i årene som kommer.»bekrefter Petra de Sutter.

Faktisk er DIGI allerede i Belgia siden operatøren deltok i auksjonen. «Det stabiliserer seg. Det er fortsatt for tidlig å tegne abonnement fordi han ikke har infrastrukturen, men innen utgangen av året vil vi vite planene deres.»Følger den føderale kommunikasjonsministeren.

DIGI har en rettslig forpliktelse til å dekke hele området, men de vil tjene på litt lengre bosettingstid. Dette for at det skal bli færrest mulig hvite områder. Vi snakker om 2 % av de hvite områdene for fjerde generasjon og 0,2 % for femte. «Det vil ta tid»innrømmer hun, men til slutt vil alle være dekket.