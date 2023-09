Anmeldelser av Hughes Dayes: «Coup de Chance», ny og siste? – Woody Allen-filmen

I de vakre omgivelsene i ParisFanny (Lou de Laage), en prestisjefylt ung kvinne, tilbringer rolige dager med å jobbe i et prestisjefylt auksjonshus og en forretningsmann Jean (Melvil Popaud), som drar henne litt som en trofékone i sin sosiale cocktail. Fannys hverdag endrer seg Når hun møter Alain (Niels Schneider), en tidligere ungdomsskolevenninne på gaten, har hun alltid vært forelsket i henne. Fanny vokser ubønnhørlig nær Alain, men uten å ta hensyn til det Mistillit til ektemannensom alltid har vært en «kontrollfreak»…

«Coup de Chance» er et nytt spørsmål Woody Allen På toppen av det Tilfeldighetens makt, et tema han allerede har utforsket i minneverdige filmer som «Match Point» eller «Crime and Misdeeds». Tonen i denne femtiende filmen er veldig lik; Stemningen er mørk, og blir humoristisk Thriller med farlige og utilfredsstillende undertoner. Hvis det ikke er det Komposisjon og skuespill, helt fransk, det er ingen store overraskelser i dette nye opuset. Ikke overraskende, men heller ikke kjedelig, for Woody visste alltid hvordan han skulle holde publikum i spenning selv i sine mest minneverdige filmer. «Coup de Chance» tilfører ingenting til rekorden hans; Selv når filmen er spilt inn på et språk den ikke mestrer godt, forblir den en kuriositet. Woody Allen har ikke mistet stilen eller vanlige tvangstanker.