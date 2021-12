Anna von Housewolfs konsert i en kirke i Brussel til tross for trusler

Paul-Henri Wauters, generaldirektør for Wallonia-Brussels Federation Cultural Center, sa fredag ​​at Le Botanique kom med trusler angående orgelkonserten til den svenske artisten Anna von Wolf, som finner sted på mandag i Dominikanske kirke i Brussel. Sistnevnte sørger for at fellesskapet av dominikanske brødre modig opprettholder sin støtte og at konserten ikke er planlagt. Siden onsdag kveld har kirken mottatt hatmeldinger og trusler knyttet til mindre katolske fundamentalistiske grupper. «Le Botanique ønsker ikke å gi etter for trusler og tvetydighet», forklarer Paul-Henry Waters. — Vi legger til rette for at konserten skal bli bedre, inkludert å varsle politiet.

I sangen sin kalt «Bills» trekker den svenske sangerinnen Anna von Housewolf en analogi med mørke postrock-aksenter, mellom å være avhengig av harde rusmidler og å gå til helvete. Det er på grunn av denne sangen at den kalles satanisme av fundamentalistiske katolikker. Kunstneren benekter det blankt.

Le Botanique Sangen som er belastet her er ikke inkludert i mandagens konsertshow, den er rent instrumental.

Som en påminnelse samlet fundamentalistiske katolikker seg foran kirken i Nantes tirsdag, som skulle holde en lignende instrumentell begivenhet i orgelene. Tilskuerne ble forhindret fra å gå gjennom døren. Den neste konserten på artistens turné, planlagt til torsdag i Paris, kunne finne sted, men ble flyttet til et hemmelig sted.