Anne (Mauritania) og Faras (Norge) scoret

Mauritania vant en vennskapskamp mot Madagaskar (2-1). Souleymane Anne (KMSK Deinze) scoret i det 28. minutt. Romain Métanire (RFC Seraiing) slutter seg til den madagaskiske siden. Mauritania spiller en ny vennskapskamp mot Burkina Faso på tirsdag.

Benjamin Faras (Club NXT) skilte seg også ut. Scoret to mål med Norge U19 mot Gibraltar U19 (sluttresultat: 10-0!). Noen dager senere åpnet Faras scoringen mot Litauen U19, sluttresultatet 3–0. De unge nordmennene møter Ungarn U19 på tirsdag som en del av deres kvalifiseringskampanje.

Lommels landskamper har også vært aktive de siste dagene:

– Talvitie hadde en overbevisende seier med Finland U21 mot Albania U21 (4-1) og spiller mot Romania på tirsdag. Holder, som startet kampen, ble byttet ut i løpet av kampen.

– Målvakt Ivezic kom tilbake fire ganger med Montenegro U21 mot Sveits (4-2). Tirsdag spiller han nok en kvalifiseringskamp mot Albania U21.

– Vansa tapte for Ungarn U21 (3-1) mot Skottland U21. Han var i startoppstillingen, men ble byttet ut. Ungarerne spiller mot belgiske Espoores tirsdag.

– Leon Lalik spilte uavgjort med Kroatia U18 mot Norge U18 (1-1), og vant deretter 3-2 mot Nederland U18. Kroatia U18 spiller mot Danmark U18 senere denne uken.

Francs Borains internasjonale spillere deltok i følgende kamper:

– Luxembourg uavgjort 1-1 mot Island. Cursi var i startoppstillingen, men ble byttet ut midtveis i kampen. Mandag kveld spiller han mot Slovakia i en EM-kvalifiseringskamp.

– Healy startet avspark med Irland U21 mot Litauen U21 (1-2 i favør irsk).

– Guirazzi var ikke med i Guineas treningskamp mot nabolandet Guinea-Bissau. Kampen i Portugal endte 1-0. Landstreneren har i hovedsak gitt spilletid til spillere som har spilt mindre de siste kampene.

– Belgia U18 spilte uavgjort 1-1 mot England og vant 3-4 på straffe. Noen dager senere trakk de 3–3 mot Sør-Korea og vant 5–6 på straffe. Vandebere (Club NXT) spilte i begge kampene. Komere (Club NXT) var innbytter i den andre kampen mot Sør-Korea.

– Belgia U19-spillere deltok i den internasjonale turneringen Marbella Week of Football. The Red Devils U19s kommer etter et 2-0-tap mot Frankrike og spiller en ny kamp mot Nederland U19 på tirsdag. Chase (Club NXT) var i feltet, det samme var Noubi (SL16) og van Himbeek (Beersat). Poitoux (SL16) var på benken, SL16-kaptein Noah Mavet spilte ikke.

– Berberi (SL16) tapte 0-3 mot Ukraina med Luxembourg U21. Han startet kampen på startrekka, men ble byttet ut. Luxembourgerne møter Aserbajdsjan U21 tirsdag.

– Lund Jensen (Club NXT) vant mot Nederland U18 med Danmark U18 (1-3), men tapte mot Danmark U18 0-3. Lund spilte i begge turneringene. Nok en kamp mot Kroatia U18 står på menyen denne uken.

– Constantopoulos (Beerskot) spilte venstreback med Hellas U21 mot Kroatia U21 (2-2). Grekerne møter Portugal tirsdag.