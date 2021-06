Anne Robinson eksploderer i “våken” Storbritannia: “Jeg er lei av å bli fortalt hva jeg skal gjøre!” | UK | Nyheter

TV-programlederen, kjent for sine anspente konfrontasjoner med rivaler når han blir konfrontert med BBCs quiz-show The Weekst Link, tar ansvaret som den nye programlederen for Channel 4-quizprogrammet Countdown neste uke. 76-åringen forklarte et spesielt forhold han hadde til en deltaker i nedtellingen som “lærte engelsk til ikke-engelsktalende mennesker”. Men hun var forbløffet over hans svar på et spørsmål om karrieren hans.