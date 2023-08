Annonse for Steve Jobs» Apple I selges for mer enn €162 000 på auksjon

Et A4-manuskript av avdøde Steve Jobs ble solgt for $175.759 (€162.370) forrige helg. Det var et utkast til en annonse for Apple I, men likevel: uventet økte dette papiret seks ganger mer enn forventet.

Syttifem euro per datamaskin. Definitivt «kretskort + kun manuell, ekte røverkjøp». Denne kretsen inkluderer nøyaktige instruksjoner for plassering og alle strømforsyninger, 8 Kbyte internt minne, utvidbart opp til 65 Kb, skjermutgang, integrert driverprogramvare, tastaturinngang. Ikke engang selve enheten som skulle havne i en Mountain View-databutikk som en Apple-datamaskin fra 1976, men et håndskrevet utkast til en annonse for en mye enklere forløper til det som senere ble Apple I: dette utkastet. Den ble solgt for rekordhøye $175.759 (€162.370) på en RR-auksjon i Boston sist helg.

Datasamlinger

Det forbløffende høye budet på dette håndskrevne utkastet demonstrerer den fortsatt enorme fascinasjonen for samleobjekter fra den første epoken med mikrodatamaskiner. Perioden før 1977, da de velkjente Apple II, Commodore PET og Tandy TRS-80 kom på markedet, representerer en slags forhistorie i kollektivt minne, der de første grunnleggende forløperne til hjemmedatamaskiner ble tullet med i dataklubber. , og hvor de første kommersielle produktene dukket opp i vinduene til databutikker.

I likhet med Apple I, endte den opp i databutikker i Silicon Valley, Evanston, Illinois, Bloomington, Indiana og New York, basert på spesifikasjonene til det auksjonerte papiret. Uten plastdekselet og tastaturet vet du sikkert: trehuset rundt datamaskinen og tastaturet, som Apple I skrev historie med, samlet av eiere.

Utkast

Papiret, som ble solgt på auksjon i Boston, kom i besittelse av eieren, som besøkte Jobs og andre Apple-grunnlegger Steve Wozniak i Palo-garasjen deres. Ifølge datahistorikere har den så mange likhetstrekk med en annonse for Apple I-datamaskinen som dukket opp i datamagasinet Interface magazine at det bare kunne være et utkast.

Auksjonen inkluderer også to Polaroid-er fra databutikken Byte Shop i Mountain View, som viser en Apple I med tastatur og skjerm, og den samme skjermen kjører en versjon av Basic, programmeringsspråket som ble brukt i begynnelsen av epoken. For hjemmedatabehandling må et operativsystem også tjene.