Ansatte i Brussels Airlines streiker i tre dager i desember: «Dette er bare begynnelsen på våre bevegelser»

«De ansatte sikter mot juleferien«, påpekte den flamske fagforeningen ACV Puls nylig. «Det er ikke morsomt for den reisende. Men det er ikke arbeidernes feil, det er arbeidsgiverens feil.» Trusselen om rygg-til-rygg permitteringer i løpet av årsskiftet ble mer alvorlig ettersom pilotene, representert ved andre fagforeningsledere, serverte seg selv et streikevarsel i går. En melding sirkulert blant de ansatte i det belgiske selskapet opplyste at arbeidet var stoppet.Fra 11. desember». «Vi vil ikke stoppe denne syklusen av streiker før kravene våre er oppfylt.»Brevet datert 19. november forklarte.

Hvis de ikke er identiske, samles klagene fra piloter, flyvertinner og flyvertinner på ett punkt: de ansatte jobber med «Infernalsk rytme» «For noen»Kriselønninger. Representanter for flyvertinner og flyvertinner fordømte også manglende overholdelse av enkelte kollektive arbeidsavtaler, spesielt det faktum at flyselskapets ledelse nylig omgikk konsultasjoner med fagforeninger før de offentliggjorde ansattes timeplaner. «En dråpe vann knuste ryggen til kamelen.«, forklarer Didier Lippi.

“Mangel på verter og vertinner”

En annen arbeiderklage: Lønnsavtaler som ble inngått på tidspunktet for 2020-restruktureringen – der nesten 1000 mennesker av rundt 4000 måtte forlate selskapet – forblir på plass mens selskapet nylig annonserte en retur til fortjeneste. På den tiden måtte ansatte ofre store lønn for å forhindre at Brussels Airlines gikk konkurs. Det ble avtalt å rehabilitere disse lønningene så snart selskapets gode tider kommer tilbake. Det belgiske selskapet hadde imidlertid den mest lønnsomme sommeren i sin historie. Lufthansa-datterselskapet planlegger å oppnå rekordårlige resultater i 2023 og har som mål å gå i balanse i fjerde kvartal.

«Etter å ha permittert en fjerdedel av sine ansatte for tre år siden, innser flyselskapet nå at det har mangel på flyvertinnerBeklager, Didier Lippi. Dette er imidlertid et yrke som du ideelt sett må være opplært for å sikre passasjersikkerhet og flyansvaret kan noen ganger overstige 8 til 9 timer.

Da Brussels Airlines publiserte sine kvartalsresultater i begynnelsen av måneden, indikerte de at de planlegger å ansette rundt 360 nye medarbeidere i 2024. Selskapet sysselsetter i dag rundt 3.400 personer.

De siste streikene for kabinansatte går tilbake til desember 2021 og juni 2022. Da ønsket fagforeningene å si opp arbeidsmengden som var for høy for ansatte.