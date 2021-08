Antalya, Mugla skogsbranner fortsetter å slukke dusinvis i Tyrkia | Miljønyheter

Brannmenn kjempet for å slukke fem branner på populære strandsteder etter å ha fått 107 branner under kontroll.

Myndighetene sier at mer enn 100 skogsbranner er brakt under kontroll i Tyrkia, med brannmenn som kjemper mot brannen, som fortsetter i populære kystområder.

Minister for skog og landbruk Becker Bakhtemirli sa på Twitter søndag at 5 branner fortsetter i turistmålene Antalya og Mughal, mens 107 branner var under kontroll.

Bagdad Mirlis liste har stått i brann i 32 provinser siden onsdag. Seks ble drept, hundrevis ble såret og tusenvis ble evakuert fra hjemmene sine.

Brannen var i to distrikter i Antalya, turistdestinasjonen Marmaris i Mugla og andre tok fyr.

Politiets vannkanon hjelper helikoptre og brannvogner, kjente landsbyboere i Mukula, kjente turister evakuert fra hoteller lørdag hotell.

Tyrkisk fjernsyn viste at brannen dukket opp igjen i området etter at den tidligere var slukket, med brann og røyk nærmer seg en landsby. Publikum prøvde å hjelpe.

Brannen spredte seg også til en landsby nær byen Manavkat, der helikoptre prøvde å slukke brannen.

Mens tyrkiske tjenestemenn undersøker om brannene har begynt som “sabotasje”, peker eksperter ofte på en klimakrise, som kan sees på som temperaturstigninger med ulykker forårsaket av mennesker.

Villbranner forårsaket av hetebølger over Sør -Europa over Middelhavet, inkludert Italia og Hellas.

Temperaturene i Tyrkia og nabolandene i Sørøst -Europa forventes å stige til 42 grader Celsius (over 107 Fahrenheit) mandag. Andalia spilte allerede inn 41C (106F) søndag.