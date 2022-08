Antarktis kan smelte enda raskere enn vi trodde

En ny modell utviklet av forskere ved Caltech og NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) antyder at Antarktis is kan smelte med en akselererende hastighet, noe som kan bidra til å akselerere hastigheten på havnivåstigningen.

Forskerne sier at modellen deres tar hensyn til en ofte oversett havstrøm som strømmer langs den antarktiske kystlinjen, i tillegg til å simulere hvor raskt ferskvann, som har smeltet fra isdekker, kan fange varmere havvann ved bunnen av isen, noe som fører til raskere oppvarming og smelting.

De polare iskappene er forlengelser av den antarktiske iskappen (iskappen), som ligger der is strekker seg utover landet og flyter i havet. Disse hettene, som er flere hundre meter tykke, fungerer som en beskyttende vegg for isen på land, og hindrer all isen i å skli ut i havet (noe som vil øke havnivået betraktelig).

Oppvarming av atmosfæren og havene forårsaket av klimaendringer øker imidlertid hastigheten som disse islagene smelter med, og truer deres evne til å fungere som blokkerende strukturer for resten av isen i dette området av polen. planet.

«Hvis denne mekanismen som vi har studert er aktiv i den virkelige verden, kan det bety at issmeltingshastigheten kan være 20 til 40 prosent høyere enn spådommene inkludert i globale klimamodeller, som generelt ikke kan simulere de sterke strømmene som sirkulerer i nærheten av havet. Antarktiskysten,» sa Andy Thompson, en av forfatterne av studien publisert i Vitenskapens fremgang.

Som en del av dette arbeidet fokuserte forskerne på en enkelt region i Antarktis: den vestantarktiske halvøya. Kontinentet er skiveformet, bortsett fra der denne halvøya stikker ut i havet, spesielt ettersom den er i et varmere, lavere breddegradsområde. Det er her det sørlige kontinentet er mest påvirket av klimaendringer.

Forskerteamet hadde tidligere utplassert autonome kjøretøy til området, og forskerne brukte data fra seler med påmonterte måleenheter for å vurdere temperaturen og saltholdigheten til vann og is.

Modellen utviklet av de ansvarlige for denne studien, som tar hensyn til havstrømmen som ofte går gjennom radaren, illustrerer hvordan ferskvannet fra den smeltende isen på denne halvøya sirkulerer raskt på havoverflaten og fanger saltvannet i havet. , relativt varmt. under polarhettene. Dette fører så til sammensmeltningen av sistnevnte nedenfra.

Til syvende og sist kan dette fenomenet spre seg over hele den antarktiske kysten, på grunn av strømmen, noe som vil bety at smeltingen akselererer selv tusenvis av kilometer fra der oppvarmingen først merkes.

«Det er aspekter ved klimasystemet som vi fortsatt finner ut av,» sier Thompson. «Ettersom vi kan videreutvikle vår evne til å modellere interaksjoner mellom hav, isdekker og atmosfære, vil vi være i stand til å gjøre mer nøyaktige spådommer, med bedre usikkerhetskontroll. Vi må kanskje revidere noen av spådommene om havnivåstigning for de neste tiårene eller det neste århundret. Vi vil gjøre dette arbeidet i fremtiden. »