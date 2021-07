Anthony Bourdain dokumentar provoserer tilbakeslag over bruk av AI for falsk stemme | Anthony Bordain

En ny dokumentar om Anthony Bordain Å kombinere stemmesitatene til den avdøde kjente kokken sammen har utløst en debatt om bruken av kunstig intelligens for å gjenopplive stemmen.

Rodrunner: En film om Anthony Bourdain, Regissert av Morgan Neville, ser Portaines liv og død nærmere, inkludert hans søken etter global berømmelse, karriere og lykke.

Nylig Intervju Sammen med New Yorker avslørte Neville at Portine hadde brukt AI til kunstig å lage telefonsvareren i en e-post.

Det var totalt tre linjesamtaler som Neville ønsket å beskrive Portaine, forklarte filmskaperen i intervjuet sitt. Men siden han ikke fant den forrige lyden, kontaktet han i stedet et programvareselskap og ga omtrent et dusin timer med opptak, som igjen utviklet en AI-modell av Portaines stemme.

I filmen er det en scene om en e-post som Portaine sendte til vennen sin kunstneren David Chow. Bordain skriver, og publikum hører stemmen sin lese høyt: «Mitt liv er liksom det samme nå. Du er vellykket, jeg lykkes, jeg lurer på: Er du lykkelig? “Men stemmen ble faktisk skapt av AI.

Neville la til: “Hvis du ser på bildet … du ikke vet hva de andre linjene som AI snakker om, vil du ikke vite det.”

Til tross for Neville Beskriver Han brukte AI-teknologi som en “moderne historiefortellingsteknikk” og kritikere på sosiale medier uttrykte bekymring for Borden sin bruk av usagte “dype pseudo” -stemmer for å si setninger han aldri hadde snakket.

Ottavia Bordain, ekskona til Bourdain, var en av dem som angret på bruken av AI. Hun nektet Neville Påstander Han fikk sin velsignelse for bruk av syntetisk teknologi, Tweeting: “Jeg er ikke sikker på at Tony ville vært kult med det.”

Sean Burns, en filmkritiker for Bostons WBUR, fordømte filmskaperne, Skrive: “Da jeg skrev min anmeldelse, ante jeg ikke at filmskaperne brukte en AI for å utdype Portons stemme … Jeg tror det forteller deg alt du trenger å vite om etikken til menneskene bak dette prosjektet.”

Neville insisterte imidlertid på at det ikke var noen manipulasjon: “Jeg la ikke ord i munnen hans. Jeg prøvde å gjenopplive dem.”

Etter hvert som AI vokser, har handlingene som ble brukt i den nye dokumentaren igjen reist spørsmål om historikketikk. Etter hvert som dype ansikter blir mer avanserte, er kritikere bekymret for den voksende glatte skråningen rundt hva som er ekte og hva som er falskt.

Likevel ser det ikke ut til at kritikerne bryr seg om Neville.

“Vi kan ha en dokumentar-etisk komité om det senere,” sa han til New Yorker.