Red Hot Chili Peppers-sanger Anthony Gadis anser seg ikke som en musiker, en åpenbaring han kom med under en nylig opptreden i en episode av This Little Light, en podcast arrangert av bandet og bassisten hans.

Faktisk kom Blay ned for å intervjue noen av sine andre Chili Peppers på This Little Light, og startet med gitarist John Frusciante 22. juni. Med Gaidis tok ting en følelsesmessig vending 29. juni da de to hovedpersonene begynte å snakke om sangerens rolle i rockebandet.

spurte det Los Angeles Times I et av favorittintervjuene hennes svarte Flea: «Hadde et godt intervju med Anthony. Vi var begge i tårer fordi jeg ikke snakket med ham om slike ting. Anthony så egentlig ikke på seg selv som en musiker og hadde aldri noen musikalsk utdannelse.

Flaa la til: Han ønsket at bandet skulle få nytt navn til «Idiot and the Three Geniuses». [L’idiot et les trois génies]. Og folk kritiserer ham for, kan du tenke deg… Eddie Vedder [de Pearl Jam] En slags Pavarotti, men Anthony har ikke samme rekkevidde.

Blay forklarte senere at han var uenig med Gadis: «Jeg synes han er en fantastisk sanger. Han lærer og forbedrer seg alltid. Da vi startet bandet, kunne de ikke synge en eneste tone – de skrek. Nå har han mestret melodiene sine, og han holder seg ikke til dem. Han går rundt og beveger seg framover.»

Han konkluderte: «Jeg vet hvem de store sangerne er – Kurt Cobain, Jim Morrison, Roger Daltrey. Men for meg er det viktigste for en musiker å høres ut som seg selv. Og ingen er som Anthony Gadis.

RHCP turnerer for tiden Europa for å promotere de to siste albumene deres, Unlimited Love og Return of the Dream Canteen, utgitt i fjor.

Fransktalende konserter av Red Hot Chili Peppers:

11. juli – Lyon, FR: Groupama Stadium

17. juli – Carhaix, FR: The Old Blows

Les mer: Cannibal Corpse, Sevendust, Electric Callboy, The Word Alive og alt det essensielle i uken er på Metal Hepto-spillelisten.

Anthony Gaidis on the Blaze This Little Light Podcast: