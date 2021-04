Anthony Joshua mot Tyson Fury er en avtale i strid med den siste kritikken fra konkurrerende annonsør Bob Arum Eddie Hearn | Boksenyheter

WBC Champion sponsor Bob Arum har nylig reist mistanke om at Anthony Joshua og Tyson Fury er en ‘final deal’, sier matchroom-sjef Eddie Hearn.

Storbritannias rivalmestere har blitt enige om å kjempe for ubestridelige verdens tungvekttitler i sommer, og Saudi-Arabia forventes å føre en suksessfull krig.

Fury’s amerikanske sponsor Aram har offentlig stilt spørsmål ved hvorfor en avtale ennå ikke er avsluttet, men Here har avvist enhver bekymring for at kampen ikke går.

“Hvor trygg jeg er – som en lysbryter!” 💡 Anthony Joshua har sagt at hvis tre runder varer, vil Tyson Fury være ute av hjørnet sitt … pic.twitter.com/HU2zfkSgyb – Sky Sports Boxing (ky Sky Sports Boxing) 29. april 2021

Sky Customers: Kjøp Sisora ​​Vs Parker

Kunder som ikke er fra himmelen: Kjøp Sisora ​​Vs Parker

“Jeg så kommentarene fra Bob Room i går kveld,” sa Hearn Sky Sports. “Jeg sendte en sms til ham i går kveld og sa:” Vil du fortelle meg det? “

“Vi hadde sist kontakt på fredager og torsdager i forrige uke. I et intervju sa han at vi ikke hadde snakket på to uker, og for fem dager siden sa han til verden at det var en avtale.

“Jeg tror han prøver å legge press på oss. Det er to dager senere enn vi forventet. Situasjonen er fortsatt den samme.

Bilde:

Joshua reiste til Saudi-Arabia for å revurdere med Andy Ruiz Jr.



“Vi har et tilbud skriftlig fra ett nettsted, det samme nettstedet vi pleide å håndtere. De samme menneskene vi pleide å håndtere før. Vi vet om dem. Dette er en avtale gjort fra dette nettstedet.”

Fury sa at han kunne se alternativer tidlig denne måneden, og Aram sa at han kunne reforhandle forhandlinger for en tredje kamp mot Dionte Wilder.

Men hvis dato og sted ikke kan bekreftes de neste dagene, vil A.J. Hearn har avvist forslag om at Versace Fury vil falle.

“Det er en massiv avtale. Bob har ingen respektløshet. Han er en utrolig annonsør. Han har aldri vært involvert i en nettstedavtale av denne størrelsen før,” sa Hearn.

Avtalen er over, krigerne har blitt enige om nettstedet, tallene, de har allerede signert kontrakten.

“Det vil ta tid. Når du snakker om den største kampen i verdensboksing, vil litt støtte være hyggelig.

“Jeg fant ut at det var en ny frist. Det var ingen ny frist. Avtalen var over, krigerne ble enige om stedet, tallene, de hadde allerede signert kontrakten.

“Vi må spikre ned nettstedsavtalen, som ble avtalt igjen, men vi må gjennom prosessen.

“Fristen er forrige helg eller noe, men du lar ikke en kontrakt falle fordi det er noen flere dager enn forventet.”

Fury stoppet Wilder fra å søke WBC-tittelen i februar i fjor, og de har blitt låst i en dommerstilling etter å ha unnlatt å akseptere en tredje kamp.

Bilde:

Fury har ikke slitt siden å beseire Wilder i omkampen i Las Vegas



Hearn insisterer på at Joshua i stedet kunne utføre et overbevisende WBO-tittelforsvar mot Alexander Uzzyk, selv om Fury er den eneste akseptable motstanderen.

Han sa: “Bob Aram sa: ‘Hvis det faller, går vi og kjemper mot Dionte Wilder.’ Hvem vil se den kampen? “

“Selv AJ mot noen andre? Folk er ikke interessert i det nå. Den eneste kampen folk kan akseptere er AJ mot Fury, så la oss bekjempe det.”

Sisora ​​advarer Parker: Du er ikke ren!

Tidligere WBO-mester Joseph Parker vil prøve å etablere seg ved neste års verdensmesterskap ved å beseire Derek Sisora ​​lørdag kveld. Bo på Sky Sports-billettkontoret.

Parker har ansatt Andy Lee, Fury’s assistenttrener, men Sisora ​​har undervurdert viktigheten av New Zealands nye trener.













1:31



Derek Sisora ​​sier at han vil se etter en knockout-seier mot Joseph Parker



“Du kan ikke sammenligne Parker med Fury,” sa Sisora ​​på den siste pressekonferansen.

“Raseri er et underlig dyr! Raseri lever i kamp, ​​han elsker å kjempe, han ble født for å kjempe.

“Parker er helt annerledes.”

Katie Taylor forsvarer også sin ubestridelige verdens lette tittel mot Natasha Jonas på AO Stadium i Manchester.

Se Sisora ​​V Parker og Taylor V Jonas live på lørdag, i billettkontoret på Sky Sports fra kl. Bestill Sky Remote Registrer deg online her. Ikke-Sky TV-abonnenter kan Bestill her og sjekk det ut.