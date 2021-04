Anthony McGill slår Ronnie O’Sullivan ut på verdensmesterskap i snooker Verdensmesterskap i snooker

Anthony McGill fanget nerven for å drukne Ronnie O’Sullivan i en siste rammeavgjørelse i Crucible og unngå varige minner fra fjorårets semifinaledrøm.

McGill møtte et dramatisk comeback fra en defensiv mester som gjorde 10-5-underskudd til 11-10-ledelse, med bare Scott som kjempet og et sted med nerveløse 85 tillatt i de åtte siste av verdensmesterskapet.

Hans 13-12-seier var i sterk kontrast til McClellans tidligere beslutningstaker i den endelige rammen der han tapte mot Kieran Wilson som den mest bemerkelsesverdige rammen i spillhistorien.

O’Sullivan ble slått ut i den andre økten, han vant de første fire bildene på dagen og avsluttet ettermiddagsøkten fullstendig sammensatt med en ledelse på 10-6 over den regjerende mesteren.

To århundrer har bekreftet en nervefri forestilling siden 30 år, mens O’Sullivan jobbet, og hans beslutning om å bruke Mark Williams ’kontroversielle sammenbruddstaktikk understreker hvor smal han er i ideer.

Påfølgende intervaller på 47, 126 og 89 førte McCleans bemerkelsesverdige rekke til syv rammer på rad, og 15 styrket sin fordel, men O’Sullivan klarte raskt å bryte den siste rammen av økten med 69 løp, og dette ga opphav til helt uventet økning.

Ikke for første gang i sin berømte karriere viste O’Sullivan seg å være en helt annen proposisjon, og gravde rødt mot midten til tross for at han ble dårlig hemmet av kjevene i det øvre underskuddet da han reduserte underskuddet til 10-7.

Den strålende greenen utlignet for mediet ga det et gap på 97 for 10-8, og når McGill startet alternativet, utnyttet O’Sullivan situasjonen ved å ta tak i de to neste rammene og skyve seg tilbake i kampen.

McGill var tydelig i sitt forsøk på å ta kampen til mesteren fra midtøktpausen, og selv om O’Sullivan i stor grad ledet med 49 løp, var det tegn på at Scott forårsaket opprør.

Hans tilnærming endte i et dårlig O’Sullivan-forsvarsskudd med 87 løp da han etterfalt kampen 11-11.

Etter at O’Sullivan kom tilbake foran, kalte McGill opp fantastiske 136, det tredje århundre av kampen, og tvang dommeren.

O’Sullivan toppet med 42 løp, men savnet rødt og etterlot en sjanse for McClellan da han vant kampen med et brøl.

Neil Robertson leder Zack Lisovsky 9-7 etter en økt på høyt nivå da paret samlet minst femti i hver av de åtte rammene de konkurrerte i fredag.

Mark Williams scoret to århundrer for å ta en 5-3 ledelse over natten mot John Higgins.