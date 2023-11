Anthony Morris berømmer Alexander Blessin: «Alle har sin tro og ønsker å gi den tilbake»

På en ny sky denne sesongen, klamrer Union Saint-Guillois seg fast til sin topplassering. På settet til La Tribune ser Brussel-kaptein Anthony Morris tilbake på starten av sesongen.

Etter å ha møtt mange vanskeligheter i livet sitt, har Luxemburger levd drømmen i oppfyllelse i mange sesonger. «Jeg har ikke fullt ut innsett utviklingen av karrieren min de siste årene fordi jeg har det veldig gøy og det er drivkraften min. Jeg våkner hver dag med den utrolige følelsen av at jeg har muligheten til å spille for en. av de største klubbene i Belgia. Jeg nyter hvert øyeblikk fordi jeg er i en fantastisk klubb.»

Til tross for to korsbåndskader ga Morris aldri opp. «Jeg har alltid vært en mann med utfordringer og tok skadene mine for gitt. Han forklarer. Tiden min uten klubb etter Standard tillot meg å styrke karrieren min ytterligere. Jeg har alltid ønsket å overgå meg selv.»

Å gå til Virton var springbrettet mitt, og det var min første hele sesong.

Denne sesongen kan Unionen håpe på en stor måte Cameron BurtasDette overrasket ham ikke. «I fjor slo vi ham fordi han fortjener mye mer, han er bedre på trening. Han må bare sette sin entusiasme, han har mye lyst. Kanskje han spilte under press og han ønsket å gjøre mer. Det var få minutter . Her er all tilliten til treneren i ham. Det er, og det vises på banen, han ble løslatt.»

Hvis Brussel-klubben lykkes godt, er det særlig takket være ledelsen, ifølge kapteinen. «I hvert overgangsvindu er alt forventet, ledelsen vet i flere måneder hvordan de skal bygge laget. De gjør sjelden feil. Etter å ha tapt to titler, er en endring nødvendig.» Cecil de Gernier Sa ikke noe annet. «Selvfølgelig har Morris hendene på bakken for å fordøye tapet av to titler, men andre kan fortsatt ha det i halsen. Dette vil være sjokk, og det er ikke så ille å gå ut med andre spillere.»

ankomstAlexander Blessin Det ble også en stor suksess. «Han var en utrolig mann, Morris forklarer. Han forstår ånden i klubben og det fungerer bra med ham for øyeblikket. Hans filosofi med ett ord? Rens. Treneren fremkalte en ny følelse. Han er svært krevende av seg selv, og derfor krever han også forening. Det er fortsatt ting å jobbe med, og vi er ikke på vårt maksimale potensial.»

Med den tyske treneren får alle si sitt og det viser seg. «En spiller utmerker seg når han føler tilliten til treneren sin. Laget endrer seg mye, så vi spiller ikke med 13 eller 14, men med 20, 21. Fordi han har tillit til alle, så du vil gi det tilbake . Det er en stor forskjell fra i fjor.»

Cecil snakket også om Blessins forhold til spillerne hans. «Vi har mistet menneskeheten i fotballens verden, men ikke i Unionen. Vi ser det mer og mer med Plesin. Alle har en unik måte å støtte på, det er nødvendig å behandle en gruppe på en mest mulig positiv måte. Jeg føler at alle er individuelt elsket.»

Vi skal ikke snakke for mye om det, men Burgess har en smart holdning som lar oss spille høyt. Du vet at han kan kutte baner om nødvendig. Å leke med ham er en godbit, han kjenner slagene.

Union er en ekte familie, som kapteinen forklarer. En gest av Buertas som tildelte straffen mot Brooks Kevin Rodriguez Denne helgen er viktig. «Det må understrekes fordi Buertas kunne vært egoistisk, tatt ballen og tatt vare på statistikken hans. Rodriguez kom bra og vi må ikke glemme at han assisterte det andre målet. Vi er en familie som er triste over det. Corneren hans etter kampen rørt oss, selv etter å ha kommet fra et annet kontinent. Tilpasning er nødvendig.»