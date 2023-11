Anti-Pere Futard-protesten går i oppløsning etter ankomst av maskert publikum (VIDEO)

Politiet måtte spre en gruppe som kastet fyrverkeri mot demonstranter etter at offiserer med skjold og batonger forsøkte å skille de to gruppene.

Å binde far Fouettard ©BELGA

Kick Out Zwarte Piet protesterer mot utseendet til Père Fouettard under inntoget til Saint-Nicolas. I følge KOZP ble noen Father Footarts malt helt svarte, mens andre virket mye mørkere med fjær fortsatt dekket av sot. Innsatsstyrken ankom med buss til De Lier like før klokken 13.30, med et stort antall politifolk i nærheten. Folk i svart ansiktssminke gikk rundt i gatene, biler tutet, og man kunne blant annet høre rop av «Kom deg ut av de Lier».

Ved ankomst ble KOZP-demonstranter målrettet med fyrverkeri, egg, bokser og pepperspray. En svart røykbombe ble også kastet. Rundt klokken 15 spredte aksjonsteamets medlemmer seg.

I går kveld ble politikameraer installert for sikkerhet under St. Nicholas-paraden også sprayet med polyuretanskum. Politiet pågrep fire personer.

Kommunen tok ekstra sikkerhetstiltak på grunn av demonstrasjonen annonsert av Kick Out Zwarte Piet. Gruppen er skuffet over at ordfører Bouke Arends ikke har tatt initiativ til å fjerne den gamle «rasistiske karikaturen Zwarte Piet» i dette års minne om slaveriet.