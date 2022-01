Antiabort er valgfritt for presidentskapet i Europaparlamentet

Europaparlamentet vil velge sin nye president på tirsdag, noe som kan gå til den maltesiske konservative Roberto Metzola, som til tross for sin motstand mot abort, går dårlig med mange MEP-medlemmer.







CValget er ett av de to høydepunktene i den første hele sesjonen av lovgiver i 2022 i Strasbourg, og onsdagens tale av Emmanuel Macron angir målene for det franske EU-presidentskapet for de neste seks månedene.

Uken ble avsluttet denne uken, etter italieneren David Sassolis død 11. januar, da Roberto Metzola, medlem av høyregruppen til EPP, organisasjonens første politiske styrke, ble favoritten til å ta makten. Sommeren 2024.

Hun motsetter seg tre andre kandidater: spanjolen Chirac Reco (helt til venstre), Paul Cosma Slodovsky (ECR, Euroseptics) og svenske Alice Ba Kunke (grønne). De vil kort forsvare hver sin visjon foran tirsdag morgens avstemning.

Roberta Metzola, MEPs visepresident siden 2013 og visepresident for parlamentet siden 2020, fyller 43 år på tirsdag, etter å ha nylig vært syk i flere uker, og fungerer som David Sosoli. Men moren til 4 ble kritisert av noen av kollegene hennes: hennes tro mot abort, og den utbredte oppfatningen i Malta, det siste EU-landet hvor abort var helt ulovlig.

Han var klar over reservasjonen han hadde reist i saken, og sverget at “det ville være hans plikt å representere setet for parlamentet”, inkludert seksuelle og reproduktive rettigheter, i tilfelle et valg.