Antivirus: Windows Defender kan redusere PC-ytelsen

AV-Comparatives ga ut resultatene av ytelsestesten denne måneden. Eksperimentell analyse av virkningen av systemytelse av antivirusløsninger på Windows-enheter.

Sikkerhetsforsknings- og testselskapet AV-Comparatives gjennomførte flere tester på den fullt integrerte Windows 10 versjon 21H2-enheten. Det vil si at Patch er en løsning som gir forbedringer til apper eller operativsystemet. Her var enheten utstyrt med en Intel Core i3-prosessor, 4 gigabyte minne og solid state-harddisker.

Studie av eksperimenter

Forskerne utførte benchmark-tester på PC Mark 10 Professional. Formålet er å måle effekten av systemet under faktisk bruk.

Tester inkluderer de generelle funksjonene og funksjonene til enheten. For eksempel å installere eller avinstallere applikasjoner, kopiere, arkivere og trekke ut filer, surfe på nettsteder eller starte applikasjoner. Merk at testet på et lavt strømsystem og resultatene kan variere på andre systemer. «Sammenligninger med andre systemer med lav effekt kan ha gitt et klarere bilde av ytelsen,» sier han gacks.net.

Klassifisering

«Vi brukte et poengsystem for å oppsummere de forskjellige resultatene», Forklarer AV-komparativer.

Rangeringssystemet tildeler hvert produkt en «sakte», «dårlig», «rask» og «veldig rask» vurdering. Og dette, i alle testvarianter. Fire karakterer indikerer hvor mye et produkt har forbedret eller forringet sammenlignet med andre programmer som har blitt testet.

Totalt sett var det kun én antivirusløsning, K7, som scoret raskest av alle testtyper. På sin side fikk ESET, G Data og Panda gode score. De fikk bare én «rask» vurdering, men alle andre typer ble vurdert til «svært rask». «Veldig fort» får 15 poeng, «rask» får 10 poeng, «dårlig» får 5 poeng og «sakte» får 0 poeng «Det forklarer analysefirmaet.

I tillegg er Microsoft Defender en av de dårligste i testen. Microsoft Defenders nyeste antivirusprodukter er rangert som nest sist i angrepstesten for systemytelse. Det er klart at samlet sikkerhet alene hadde større innvirkning på systemytelsen enn Microsoft-produktet.

Defender bremser datamaskiner

Microsofts antivirussystem har stor innvirkning på systemytelsen. Dette er imidlertid hva som skjedde da forskerne utførte spesifikke oppgaver i det eksperimentelle systemet.

Hvis du har flere «veldig raske» vurderinger for å starte Microsoft Defender-applikasjoner, surfe på nettsteder og laste ned filer. Den fikk dårligst poengsum i den første filkopieksamenen. Microsofts sikkerhetsprodukt ble også vurdert som «dårlig» i applikasjonsinstallasjonstesten. Merk at han deler med Total Security. Alle andre produkter fikk en «rask» eller «veldig rask» vurdering for denne testen.

_

Følg Keiko Facebook, Web lys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, prøver og tips.