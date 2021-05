Antler fra Singapore støtter oppstart i Sverige, Norge og Danmark

Alder, et Singapore-basert globalt start-up venture capital firma, har stengt $ 36 millioner i sitt første nordiske fond, og forventer nå å investere i innovative startups i Sverige, Norge og Danmark. Silisiumkanaler Rapporter.

Nordiske fond er tilknyttet en rekke investorer, inkludert Dropper Esprit, Gistepos, det danske statsfondet Waxfonton og den norske statlige fondinvestoren.

Antler ble grunnlagt i Singapore i 2017, selskapet kom inn i Danmark for noen måneder siden for å tiltrekke seg og støtte bærekraftige teknologibedrifter. Til dags dato har risikokapitalselskaper som F.J. Labs, Inventory, Luminaire Ventures, London Venture Partners, J12 og Profile Capital har gått sammen med flere engelinvestorer for å investere i sine porteføljeselskaper i Norden sammen med Antler.

Anders Hummerbach, en partner i Antler Nordics, sier: “Vi er glade og stolte over å ha fått så mange anerkjente investorer. Nå ser vi ut til å samarbeide med enkeltpersoner, gründere, politikere og selskaper som ønsker å gjøre Norden til en av de beste regionene i verden for å opprette nye selskaper, og støtte grunnleggere helt fra begynnelsen til å samarbeide med oss. ”