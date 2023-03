Antonio Conte mister nerven og slår ned spillerne og Tottenham-historien på pressekonferansen (VIDEO)

Ikke fornøyd. Det er veldig lite vi kan si, Antonio Conte Han var opprørt på pressekonferansen, det samme var laget hans på banen. Da de ledet 1-3 og ble tvunget til å slippe inn av Southampton, var Spurs i krise. De må kanskje se etter en ny trener etter Antonio Contes lille raserianfall på en pressekonferanse etter kampen. Spillerne, klubben, alle tok hans rang … treneren glemte tilsynelatende filteret på sine taler hjemme.

Veldig irritert, den italienske teknikeren ønsker ikke lenger å beskytte spillerne sine: «Unnskyldninger, unnskyldninger … leter alltid etter unnskyldninger for dem. Vi er profesjonelle. Klubben gir oss mye penger. Det handler ikke om å komme med unnskyldninger!«

Det går ikke med baksiden av skjeen: «Problemet er at vi har vist at vi ikke er et lag. Vi har elleve spillere på banen. Jeg ser elleve egoistiske spillere, spillere som ikke vil hjelpe andre. Som ikke ga sitt hjerte til bakken.»

Litt etter litt stiller Conte også spørsmålstegn ved klubbens ambisjon. Først (nesten) subtilt: «Så langt har jeg prøvd å skjule alt. Men med denne holdningen, med dette engasjementet, hva kan vi kjempe for nå? Hvorfor 7.? 8. plass?«

Så tok han på seg de store seler og glemte å veie ordene: «De er vant til det her, de spiller ikke for noe viktig. De vil ikke spille under press, de vil ikke ha stress, så enkelt er det. Det er historien til Tottenham. Eierne av klubben har vært der. De har ikke vunnet noe på 20 år, hvorfor? … Den ansvarlige klubben eller bli her. Kun for trenere.«

Det er vanskelig å se for seg at eventyret mellom de ulike partene fortsetter etter det. Englands fotballseere var enige i det i analysen etter kampen.

Mens Spurs fortsatt ligger på 4. plass med 49 poeng og i de siste virtuelle kvalifiseringskampene til Champions League, går de glipp av 3.-plasserte Manchester United, som spiller kvartfinale i FA-cupen denne helgen med 50 poeng.

De røde djevlene har også to kamper i hånden, det samme har Newcastle, som ligger på 5. plass og kun to lengder bak London-spillerne.