Antonio Rudiger har ingen grunn til å forlate Chelsea, sier Thomas Tuchell Fotballnyheter

Chelsea -trener Thomas Tuchel insisterer på at han er rolig om Antonio Rudigers fremtid, og sier forsvareren har “ikke mange grunner” til å forlate klubben.

Rudiger har inngått det siste året av kontrakten sin og vil kunne signere en avtale med klubber utenfor Storbritannia fra januar før en gratis overføring neste sommer.

Ukens rapporter rundt om i Europa tyder på at Tyskland forbereder et skifte til den internasjonale arenaen.

Sky Sports News Rudiger forstår at han diskuterer en ny avtale med Europamesterne, men han vurderer alle alternativene sine før han dedikerer fremtiden til klubben – Tuchel var ivrig etter å gjenspeile.

“Jeg håper de finner en løsning, men det er ikke bare mellom trenere og spillere,” forklarte han. – Det er mellom klubben og spillerens agent.

“Han har spilt bedre lenge – veldig konsekvent [and] På høyeste nivå. Jeg føler meg så rolig og så fokusert på ham at det ikke er en distraksjon for ham.

“Så gi tid til ting – noen ganger tar det en stund, noen ganger kommer ting for fort. Ingen melding fra min side.”

Rudigers formuer har tatt en stor vending de siste 12 månedene, og etterlot Chelsea i gjeld uten støtte under Frank Lampard i januar i fjor.

Imidlertid ønsket 28-åringen å bli og fant seg raskt tilbake da hans landsmann Tuchel Lampard erstattet ham senere samme måned.

Rucher savnet bare fem av sine 36 ledende kamper, og spilte hvert minutt av Chelseas knockout -etapper for å vinne Champions League i mai.

Dூsell la til: “Jeg synes Tony føler seg veldig bra i Chelsea. Han føler respekt fra lagkameratene, han føler viktigheten han har for laget. Han fortjener det fordi han gir.

“Han føler kjærligheten til supporterne. Han spiller i en sterk liga i Europa og i en storklubb, så det er ikke mange grunner til å bytte. Men det er i gode hender. Jeg er rolig og avslappet – uansett hva som skjer, vil det skje. “

Tuchell tilbød også sin støtte til Ruchers medforsvarer Reese James, flere medaljer stjålet Fra hjemmet hans under Chelseas Champions League -kamp mot Zenit tirsdag kveld.

Hovedtreneren sa: “Vi var alle sjokkerte over å høre nyhetene og så se scenene.

“Ikke mye å si. Vi støttet ham. Klubben støtter veldig og støtter følelsesmessig.

“Noen ganger hjelper det å fokusere på spillet og treningen.”

‘Alltid en god tid å spille Spurs’

Chelsea møter Tottenham Hotspur på #GameZero på søndag – direkte Sky Sports 16.00 – Etter at London -rivalene Lucas Mara og Steven Bergwig viste skadene sine, svettet de over tilgjengeligheten. 2-2 uavgjort på Rennes Torsdag.

Hyung-Min Suns kondisjon er i tvil etter å ha gått glipp av Spurs ‘siste to kamper med en leggskade, men hertuginnen avviste tanken på at motstanderens problemer kommer til å bli et godt tidspunkt å flytte til Nord-London og berømmet “energien” Nuno Esprito Santo han tok med til klubben siden han kom i sommer.

Han sa: “Det er alltid en god tid å spille i Tottenham, for det er en stor kamp og de er store rivaler. Det er en av kampene du vil spille.

Tottenhams hovedtrener Nuno Espirido Santo kommer tilbake fra isolasjon i Kroatia da Davinson Sanchez, Christian Romero og Giovanni Lo Celso kommer tilbake til aksjon mot Chelsea på søndag.



“Jeg synes ikke det er et godt tidspunkt for spillerne å forlate – du vet ikke utfallet. De har en ny manager som henter inn ny energi. De hadde en fantastisk start hjemme mot Man City.

“De skapte en atmosfære på banen som hjalp dem med å slå Man City. De jobbet ubarmhjertig og hardt, så vi forventer at de gjør det samme mot oss, og derfor forventer vi en tøff motstander.

“Jeg ser på oss selv som konkurransedyktige. Jeg tror på oss selv. Jeg tror vi må være på et høyt nivå for å vinne kampen.”

Tuchel – som vil ønske N’Golo Kante velkommen tilbake til søndagens kamp, ​​men er uten Christian Pulisic – avviste også oppfatningen om at Chelsea to dagers ekstra hvile mot Spurs ville gi dem en urettferdig fordel.

Janettil vant Chelsea -hjemmet 48 timer før Spurs -trekningen, og Dடsell ønsket ekstra pause velkommen: “Det er bra, jeg liker det, for vi hadde en god ferie. Det er veldig sjeldent.

“Men er dette en fordel? Hvis du går til tallene i mange år, tror jeg du ikke vil få noen fordel hvis et lag har en eller to dager til. [rest]. Noen ganger er det godt å være i rytme – det kommer an på. “

Av Ron Walker

Romelu Lukaku har kunngjort Chelsea tilbake med fire mål på flere kamper. Hvordan kan Tottenham slutte å legge til en Blues ‘Main Man’ denne helgen?

Thomas Tuchel beskrev Romelu Lukaku som savnet Chelsea, og hjalp spissen med å slå Zenit i den første kampen i Champions League etter å ha scoret sitt fjerde mål på flere kamper.



Lukaku ble kåret til ‘Complete Striker’ Sky Sports ‘ Graeme Sounes fortsatte sin doble seier med en 3-0 seier over Aston Villa sist lørdag, og nådde bakken i Premier League-returen etter å ha scoret 47 Serie A-mål i de to siste sesongene med Inter Milan.

Han så på den manglende delen av puslespillet for Thomas Toussaint sine Champions League -vinnere, som bare scoret 25 ganger i Tysklands 19 seriekamper forrige sesong og slapp inn nesten 15 mål for sine forbedrede resultater. Mens du holder 11 rene ark på den tiden.

Lukakus besøk har gitt opposisjonsledere ny hodepine. 28-åringen er en drømmer i boksen, og har allerede overgått målene han hadde håpet på, og han har vunnet flere dueller enn noen andre i de tre første kampene-til tross for at han alle er en av Chelseas beste skapere. Touchel innrømmet at bluesen hadde “savnet” noen i klassen.

“Han har mål,” sa Sounus. “Du har noen som kan få målene dine for ingenting. Jeg tror han er nær en komplett spiss – han er veldig god til alt.”

Arsenals Pablo Mari ble tatt til rengjøringspersonene da han prøvde å gå tå-til-tå med Lukaku i debuten, men han var klar til å straffe forsvarerne som ga ham plass da han avsluttet for Chelsea sin tredje kamp med sin fantastiske touch. Villa

Tottenham -sjef Nuno Espirido Santo har allerede hatt en tøff motstand i Manchester denne sesongen – hvordan kan han beholde det store Belgia i Gulfen nå? Gå ansikt til ansikt Sky Sports Premier League På #GameZero denne helgen?