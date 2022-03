Antwerpen ber om unnskyldning for å ha kommunisert om ankomsten til Mark Overmars

Den tidligere nederlandske landslagsspilleren måtte gå av som Ajax Amsterdams sportsdirektør i begynnelsen av februar etter en skandale. Overmere har lenge vært kjent for å sende «upassende» meldinger til mange kvinnelige kolleger. «Besøket til Mark Overmers har reist mange spørsmål og kritikken er berettiget,» svarte klubben i en uttalelse torsdag. «Vi gjorde en betydelig feil i kunngjøringen vår fordi vi ikke klarte å kommunisere det viktigste: alle våre soldater og ansatte bør prioritere et trygt arbeidsmiljø og vi kan ikke tolerere uønsket oppførsel på arbeidsplassen.

«The Great Old» sørger for at «velværet» til de ansatte er «sentralt i måten det fungerer på», og at etikken har vært på plass i mange år. Klubben viser også til at de har snakket med Overmarks om det som skjedde i Ajax. – Det er unødvendig å si at vi har gjort det klart at vi bruker nulltoleranse i klubben vår og hva konsekvensene vil være hvis den ikke respekteres, heter det i uttalelsen.

Antwerpen bemerker at alle ansatte ble konsultert og kunne stille de nødvendige spørsmålene. «De har full tillit til at de i fremtiden kan stole på et positivt og sikkert arbeidsmiljø. Vi håper alle får en ny sjanse. Mark Overmers vil fortsette å ta med seg fortiden sin og han må bevise det. Som han beviser seg selv i spillet, han har lært av det.»