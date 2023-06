Antwerpen ønsker å rekruttere en rød djevel igjen! – Nylige overføringer

Belgias ferske mester Antwerpen vil ikke lenger skjule ambisjonene sine og vil ha overbevisende argumenter for å rekruttere nøkkelspillere i løpet av sommerens overgangsvindu.

Den store gamle Alderweilert ønsket å rekruttere belgiere, slik den hadde gjort i Nainggolan, De Lait osv.

En god del kan være på Tysklands side. Hun heter Todi Lukebagio. Den nylige sensasjonen i de røde djevlenes trøye kommer etter en god sesong med Hertha Berlin (12 mål og 5 assists).

Etter nedrykket til Berlin-klubben vil Lukebago endre luften. Ifølge Florian Plettenberg, den kjente journalisten Sky Sports, Antwerpen vil være veldig interessert i Leukebago. Van Pommel vil bli sjarmert av profilen hans.

Diskusjoner har allerede funnet sted. Vi snakker om 12,5 millioner euro, som er økonomisk tilgjengelig for Antwerpen.

The Great Old One ser ut til å ha en god posisjon i denne saken, men vil måtte møte konkurranse fra Spania, Italia og Frankrike.

nyheter #Lukebagio: Royal Antwerpen (Marc von Pommel) er veldig interessert! Samtaler og forventninger om en overgangssum på mellom €12-15m. Men ingen endelig avgjørelse er tatt ennå. Det er flere klubber fra 🇪🇸, 🇮🇹 og 🇫🇷. @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/3IcvCM4YVr — Florian Plettigoal (@Plettigoal) 5. juni 2023

Informasjonen bør imidlertid tas med en klype salt ettersom Luke Baggios agent har benektet det.

Sistnevnte erklærer at Sky Sports informasjon er «falsk», uten videre…