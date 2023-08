Antwerpen, redusert til 10, slo AEK Athen for å sikre Champions League-kvalifisering

Antwerpen vant 1-0 i første omgang av Champions League-sluttspillet tirsdag kveld på Beauxuil Stadium i Antwerpen. Et mål Vincent Johnson (16.) tillot en kamp vunnet med nesten halvtimes ti spilt mot Great Old Eleven.

I en balansert første periode mellom mesterne i Belgia og Hellas, klarte Antwerpen å holde seg realistisk. Etter et kvarters spill åpnet Vincent Johnson kampen. Den nederlandske spissen ble lansert til høyre for overflaten av Arthur Vermeeren og produserte en upåklagelig avslutning med en flat med venstreben (16.).

AEK skapte noen flere sjanser, med Nordin Amrabat som krysset to ganger for Levi Garcia, sistnevnte satte to header (11., 24.) over rammen etter Jean Putz. Antwerpens forsvar holdt fast og kontret deretter en ny innsats fra Garcia (28.) og deretter en annen fra Orbelin Pineda etter et godt kombinasjonstrekk (42.).

Ting ble komplisert for «Great Old» etter det 50. minutt og Jelle Bataille ble utvist. Etter sen operasjon på Mijad Kazinovics fot. Antwerpers motsto det athenske spillet til siste sekund, men brøt ikke som Buttes, som reddet folket sitt ved å avvise Mantalos» (77.) innsats.

Ritchie De Laet (65.) eller Soumaïla Coulibaly (84.) gjorde penetrasjonsforsøk, men den første fikk ikke ønsket straff, og visste på slutten av det andre løpet ikke hvordan han skulle komme seg foran mål og avslutte skikkelig.

Grand Olds» eneste opptreden i Champions Cup var i sesongen 1957–58. På den tiden hadde Antwerpers krysset veier med Real Madrid. Antwerpen tapte den andre etappen i den spanske hovedstaden 1-2 på Beauxuil.

De to lagene møtes igjen onsdag 30. august (21.00) på OPAP Arena i Athen. Vinneren av dobbelthodet vil kvalifisere seg til Champions League-gruppespillet, mens taperen rykker ned til Europa League.